Han har i den grad fået lov til at arbejde i sin Tour de France-debut, Kasper Asgreen. På flad vej, på stigninger. Oveni det har Deceuninck - Quick-Step-rytteren været igennem et kæmpe styrt, der kunne have taget ham ud af Touren, inden den for alvor var kommet i gang.

Danskeren indsats har imponeret resten af feltet.

»Han er en stærk knægt, og han har virkelig imponeret os alle. Forleden kørte han med Tony Martin i fronten, og man kunne bare mærke, at der blev kørt vildt stærkt,« siger Matteo Trentin.

Den italienske rytter fra Mitchelton-SCOTT har lagt mærke til Kasper Asgreen i denne sæson, men han mener også, at danskeren skal gøre op med sig selv, hvilken rytter han gerne vil være.

»Både i Flandern Rundt og Californien Rundt var han opsigtsvækkende. Han er et stort talent, og han har en stor fremtid foran sig, men måske skal han bestemme sig for, hvilken ryttertype han gerne vil være,« siger Trentin.

Tidligere på sæsonen vandt Kasper Asgreen sin første professionelle etapesejr i karrieren i Tour of California. I samme løb overraskede han også, da han sad med de største favoritter på den skrappe Mount Baldy-stigning.

Og før det havde Asgreen som bekendt kørt ind som nummer to i Flandern Rundt. En fuldstændig vanvittig bedrift.

Men også eksemplet på at han kan og vil rigtig meget forskelligt. Og her kunne det måske være en fordel at blive endnu tydeligere.

Det er Kasper Asgreen dog ikke enig i.

»Det er jo en fornøjelse at kunne lidt af hvert. Jeg har helt klart mine egne favoritløb, og det jeg satser mest på er klassikerne, men det er kun seks uger om året, så man skal også finde på et eller andet at give sig til resten af året. Og så er det fedt at have den alsidighed, der gør, at man kan være med i mange terræner,« siger danskeren, der er tæt på 100% efter sit voldsomme styrt.

Mens Matteo Trentin efterlyser en ensretning af talentets mange evner, så hylder de danske kollegaer Asgreen for at have en helt enorm motor.

»Han kører drønhamrende stærkt, og han er jo modbydelig stærk. Han er så stærk, at han er ovenpå gearene,« siger Lars Bak.

Også Christopher Juul-Jensen roser Asgreen.

»Jeg har nydt at se ham køre på cykel. Han har enten selv vundet, ellers har han hjulpet de største ryttere i verden frem til sejre. Det er meget meget imponerende.«

»Han har været prof i halvandet år, og jeg tror, vi skal lede meget længe for at finde andre nyprofessionelle levere så store resultater. Han er helt sikkert et af de største talenter på den internationale cykelscene,« siger Christopher Juul-Jensen, der faktisk har en vis lighed med Asgreen.

Jamen vi har gået på samme gymnasium i Kolding. Det er da meget fedt. Jeg har læst, han er lidt af en skabsfysiker. Vi har haft samme fysiklære, men jeg kan ikke rigtigt påstå, jeg forstår så meget af det, fortæller Christopher Juul-Jensen