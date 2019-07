Jakob Fuglsangs Tour de France startede som et mareridt, da han styrtede allerede på 1. etape.

Og det var den italienske Bahrain-Merida rytter Damiano Caruso, der kostede det danske Tour-håb en tur i asfalten, som danskeren stadig kæmper med konsekvenserne af.

Nu har Caruso undskyldt over for Jakob Fuglsang. Det fortæller han i et interview til TV2 Sport.

»Jeg har sagt undskyld til ham, og han forstod, at det ikke var min skyld. Det er disse situationer, der bare sker i cykelløb,« fortæller Damiano Caruso til TV2 Sport.

Sådan så Damiano Caruso ud efter sit styrt på 1. etape. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Caruso understreger også, at styrt er en del af cykling, og nogle gange kan man hverken gøre fra eller til. Ikke desto mindre har han givet Jakob Fuglsang en undskyldning.

Jakob Fuglsang pådrog sig en en mindre hjernerystelse, et flækket øjenbryn, hudafskrabninger og et forstuvet højre knæ.

Men danskeren kom på cyklen igen og fik siden kæmpet sig gennem de efterfølgende etaper uden de helt store udfordringer. Så let er Caruso ikke sluppet.

»Der var en rytter foran mig, der slog et sving med cyklen, og jeg ramte hans baghjul og styrtede. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg landede på mit haleben, og det er smertefuldt. Jeg kan virkelig mærke smerten, når jeg træner i pedalerne,« fortæller han til TV2 Sport.

Her bliver Jakob Fuglsang interviewet forud for 4. etape. I øjenbrynet ses stadig konsekvenserne af hans styrt. Foto: Claus Bonnerup

Efter 3. etape var Astana-kaptajnen, Jakob Fuglsang, ganske tilfreds med etapens forløb, selvom han til allersidst endte med at tabe fem sekunder til Egan Bernal og Thibaut Pinot.

»Da der blev åbnet op, følte jeg ikke så meget til knæet. Tankerne gik andre steder hen, og adrenalinen hjalp måske med at få smerterne til at forsvinde.«

»Jeg vil ikke sige, jeg var 100 procent, men for hver dag der går, jo bedre bliver det. Forhåbentlig heler jeg undervejs,« lød det fra en Jakob Fuglsang.

