»Det var noget rigtig møg. Det var slet ikke, som det skulle være.«

Jakob Fuglsang tabte et minut og 40 sekunder til favoritter som Egan Bernal, Geraint Thomas og Nairo Quintana.

Deceuninck-Quick Step satte pres på med cirka 30 kilometer tilbage af 10. etape af Tour de France, hvor feltet blev splittet i sidevinden.

Til den fremmødte presse fortæller Jakob Fuglsang kort efter etapen, hvad der gik galt.

»Jeg sidder på hjul af Luis (Leon Sanchez, red.). Der kommer en rundkørsel, hvor vi kommer til at køre den lange vej rundt i stedet for den korte. Vi har nogle soigneurs, der står kort efter med flasker, som vi tager. Så er det der, de kører.«

»Vi skulle havde siddet fremme. Vi har en mand, der kører ruten igennem, som skulle give indikationer på, hvordan vind og vejr er. Vi kunne måske havde forudset, at den kunne have splittet på det tidspunkt. Vi sad ikke rigtigt, vi sad nok lidt for spredt,« siger Jakob Fuglsang til pressen.

Jakob Fuglsang havde ikke det fulde overblik over samtlige favoritters placering i de forskellige grupper, da han blev spurgt til, hvad det her betyder for hans klassementschancer.

Men stjerneryttere som Thomas, Bernal, Quintana, Yates, Kruijswijk og Buchmann sad forrest, mens Fuglsang tabte tid sammen med Uran, Porte, Pinot og Landa.

Momentet, hvor det hele splitter, da Julian Alaphilippe i den gule trøje lagde pres på. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Momentet, hvor det hele splitter, da Julian Alaphilippe i den gule trøje lagde pres på. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Fuglsang og de andre favoritter var ganske tæt på at nå op til de forreste. Med cirka 18 kilometer tilbage var Fuglsang-gruppen blot cirka 12 sekunder efter de forreste, men så gik de i stå.

»Jeg troede egentlig, vi ville komme tilbage. Sådan skulle det ikke være,« siger Jakob Fuglsang, mens han sagde, at han ikke umiddelbart skulle tale med store ord over for holdkammeraterne.

»Jeg tror, alle gav, hvad de kunne. Men det er klart, at på det tidspunkt skulle vi have siddet bedre sammen.«

Jakob Fuglsang ligger nu nummer 16 i det samlede klassement - 3:22 efter Julian Alaphilippe i den gule trøje og 2:10 efter Geraint Thomas, der er den bedst placerede af forhåndsfavoritterne.