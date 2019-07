Ikke lige så skræmmende og mindre overlegne.

Sådan lyder ordene fra Jakob Fuglsang om storholdet Team Ineos i sin eksklusive B.T. klumme.

I onsdagens udgave fortalte den danske cykelstjerne, at han ikke var imponeret over Team Ineos indtil videre.

Nu svarer sportsdirektør Nicolas Portal på Fuglsangs udmelding.

»Jeg tror ikke, at vi er mindre selvsikre, men vi virker helt sikkert mindre skræmmende, fordi vi vinder mindre. Vi har kørt et perfekt løb indtil videre. Den første dag var vi foran med det samme. Vi kontrollerede det hele, det gik godt,« siger sportsdirektøren til B.T. for holdet, der tæller sidste års vinder Geraint Thomas og klassementshåbet Egan Bernal.

»På Touren tror vi på os selv, selvom vi vinder mindre. Men det kan være, at andre hold har fået mere selvtillid, fordi vi har domineret mindre. Det er jo sandheden.«

I sin klumme fortæller Jakob Fuglsang også, at torsdagens etape typisk er sådan en, hvor 'Ineos gerne vil sætte tingene på plads'.

Men det afviser Nicolas Portal.

Sportsdirektør Nicolas Portal (tv.) erkender, at Team Ineos ikke udadtil virker lige så stærke som tidligere. Foto: JOEL SAGET Vis mere Sportsdirektør Nicolas Portal (tv.) erkender, at Team Ineos ikke udadtil virker lige så stærke som tidligere. Foto: JOEL SAGET

»Nej, vi vil ikke sætte os frem for at sende et signal. Når der er et sted, der passer os godt, forsøger vi bare at udnytte det 100 pct. Det er den slags dage, hvor det kan passe os godt, ligesom til mange andre hold. Men det er ikke en dag, hvor man skal miste kontrollen. Vi kan ikke vinde Touren i dag, men vi kan helt sikkert tabe den,« fortæller han.

Team Ineos stiller i år uden sin største stjerne, den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome, der styrtede kort før Tour-start og måtte sande, at han ikke ville nå at blive klar til verdens største cykelløb.

»Det er trist ikke at have ham med, for det er en mulighed mindre for at vinde Touren. Men vi bliver ikke mindre selvsikre af det. Vi har rutinen, og vi ved, hvordan man skal håndtere det.«

Torsdagens etape er den første rigtige bjergetape i årets Tour de France, når feltet skal tilbagelægge 160,5 km og hele syv kategoriserede stigninger.