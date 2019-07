Danske MIchael Valgren har allerede før Tour de France gik i gang udset sig femte etape som en mulighed.

Og før onsdagens start vil danskeren da også gerne afsted, men hans holdkammerat og landsmand Lars Bak forudser, at det bliver en svær opgave.

Det fortæller han til B.T. foran Dimension Datas holdbus.

»Det er jo en rigtig god etape til Valgren, men desværre er han kun to minutter efter i klassementet, så han har næsten kørt for godt de første par dage til at få lov til at komme afsted. Alaphilippe har trøjen, og den vil de jo forsvare.«

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Derfor har holdet også planlagt at to andre ryttere skal prøve at ramme udbruddet på en etape, hvor det godt kunne få lov til at holde hjem.

»Det kan godt blive 30-40 kilometers kamp om at komme i udbrud. Vi vil gerne prøve at få Ben King eller Steve Cummings med. Og hvis det ikke er alt for stort et udbrud, så er der også nogle hold, der gerne vil forsøge at holde det samlet, så Matthews og Sagan kan køre om sejren,« siger 39-årige Lars Bak.

Alligevel tror og håber Michael Valgren selv på, at han kan få lov til at køre fra feltet.

»Det er altid et lotteri at ramme udbruddet, men det er en etape, hvor det måske kunne holde hjem. Så der skal lidt mere held end forstand til nogle gange, men jeg håber, at heldet er med mig.

Onsdagens etape er en 175,5 kilometer langt kuperet etape med mål i Colmar.