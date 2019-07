De rejser ofte med dem verden rundt og støtter dem på landevejene.

Lige nu, hvor der er Tour de France, er ingen undtagelse.

For mange af cykelstjernerne har deres koner eller kærester med på sidelinjen – både derhjemme til daglig og til de forskellige løb.

Adskillige af rytterne har heller aldrig lagt skjul på, at støtten fra den bedre halvdel betyder rigtig meget.

Jakob Fuglsang – gift med Loulou Fuglsang

Loulou Fuglsang var kun 16 år, da de to mødte hinanden i januar 2011.

Aldersforskellen på ni år havde han det svært med i starten, men kærligheden vandt. Til B.T. har hun fortalt, hvordan hun måtte give afkald på sin drøm og karriere for at være sammen med sin mand.

Parret er i dag gift, og sammen har de datteren Jamie Lou på to år.

Vis dette opslag på Instagram Ending the week happily waiting for @jakobfuglsang_official to come home with glory #happysunday Et opslag delt af Loulou Fuglsang (@louloufuglsang) den 16. Jun, 2019 kl. 11.51 PDT

Michael Valgren – gift med Sissel Hundahl

Den danske cykelrytter og kæresten har været kærester, siden de var unge.

I november 2018 blev de to så gift, og parret bor til daglig i Monaco.

De blev forlovet i 2017, og det annoncerede de begge i et opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Just posted a picture of my future wife to be. But it seems okay to post another because I’ll be spending New Years alone on the other half of the planet Seeing this picture from my sisters wedding makes me super happy. The future looks bright with this girl in my life. Always. Happy New Years everybody- make 2018 special. I know I will #newyear #happy #love Et opslag delt af Michael Valgren Hundahl (@valgrenmichael) den 30. Dec, 2017 kl. 2.51 PST

Geraint Thomas – gift med Sara Elen Thomas

Parret blev gift i Wales i 2015. Til daglig bor parret i Monaco, og Sara Thomas har tidligere fortalt, at de mødte hinanden helt tilbage i 2007 gennem en fælles ven. I første omgang gjorde cykelstjernen dog ikke verdens største indtryk på kvinden, han i dag kan kalde sin kone.

»De to første gange, jeg mødte Geraint, havde han fået lidt for meget (at drikke, red.), så jeg vil ikke ligefrem kalde det kærlighed ved første blik.«

»Jeg kunne dog godt lide ham, og jo mere jeg lærte ham at kende, jo mere kunne jeg lide ham,« har hun fortalt til Mirror.

Vis dette opslag på Instagram Exploring the beautiful but very windy volcano Et opslag delt af @ saraels90 den 27. Maj, 2016 kl. 5.23 PDT

Alejandro Valverde – gift med Natalia Mateo

De blev gift i 2012 efter at have været kærester i flere år.

Sammen har de to børn, og Natalia Mateo har før fortalt, hvordan livet med en cykelrytter kan være udfordrende.

»Nogle gange er det svært. For eksempel når han tager til Tour de France, og jeg skal blive hjemme på grund af børnene og skole. Det er hårdt,« har hun fortalt til Cyclingtips.

Vis dette opslag på Instagram Cenando en el campamento del Sáhara @nataliamateoo Et opslag delt af Alejandro Valverde Belmonte (@alejandvalverde) den 10. Nov, 2017 kl. 6.53 PST

Vincenzo Nibali – gift med Rachele Perinelli

Nibali blev gift med sin i dag 33-årige hustru i 2012. Sammen har de datteren Emma Vittoria

Vincenzo Nibali har tidligere i et stort interview fortalt, hvordan det at blive både ægtemand og far har ændret ham som både mand og cykelrytter.

For selvom han har tilbragt næsten hele sit liv på en cykel, har de to titler givet ham helt nye perspektiver, sagde han.

Vis dette opslag på Instagram Stesso periodo ma 8 anni fa! Noti differenze @vincenzonibali Et opslag delt af Rachele Perinelli (@blumariposa04) den 16. Mar, 2019 kl. 12.16 PDT

Elia Viviani – kæreste med Elena Cecchini

Elia Viviani har fundet sig en kvinde, der ligesom ham elsker cykelsporten.

Italienske Elena Cecchini cykler for Team Canyon–SRAMs kvindehold, og sidste år dedikerede Viviani en etapesejr ved Giro d'Italia til kæresten.

»Hun ved, hvor meget jeg er nødt til at ofre, og hun støtter mig altid, hvilket betyder rigtig meget,« sagde Viviani til Deceuninck Quick-Steps hjemmeside.

Vis dette opslag på Instagram I am a very Italian girl coffee makes me so happy #restday Et opslag delt af Elena Cecchini (@elenacek) den 5. Apr, 2019 kl. 2.19 PDT

Greg van Avermaet – gift med Ellen Gijsel

De har dannet par i adskillige år og har sammen en datter.

Noget, der faktisk skabte en lille udfordring for Greg van Avermaet ved Tour de France i 2015.

Ellen Gijsel var gravid med parrets datter, og hun havde termin under løbet for fire år siden, og Greg van Avermaet var fra start klar i spyttet. Han var klar til at forlade Touren for fødslen. Han vandt 13. etape, men tre dage senere forlod han løbet, fordi fødslen gik i gang.

Vis dette opslag på Instagram Happy Valentine! Never home at this time of the year but you 2 are forever in my heart Et opslag delt af Greg Van Avermaet (@gregvanavermaet) den 14. Feb, 2019 kl. 4.53 PST

Egan Bernal – kæreste med Xiomy Guerro

De to har dannet par i flere år.

Ligesom Elia Viviani har Egan Bernal i columbiske Xiomy Guerro fundet en kvinde, der også er glad for cykelsporten.

Et kig på hendes Instagram-profil viser, at hun ofte sætter sig i sadlen, når hun ikke er med på sidelinjen for at støtte sin populære kæreste.

Vis dette opslag på Instagram Cuando entres en duda eligete a ti, y en tus momentos de mayor debilidad elige amarte más fuerte. Et opslag delt af Xiomy Guerrero (@xiomy.guerrero) den 24. Sep, 2018 kl. 6.28 PDT

Dylan Groenewegen – kæreste med Nine Storms

Dylan Groenewegen danner par med en hollandsk kvinde, der til daglig arbejder med boligindretning.

Hun ejer desuden et smykkefirma og er lige nu i Frankrig for at støtte sin kæreste.

Nine Storms har tidligere i år fortalt, hvordan hun lige nu har sat sin egen karriere på standby for at få mere tid sammen med cykelkæresten, som hun ellers ikke ville se ret meget.