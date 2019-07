Jakob Fuglsang er en ombejlet herre. En række topresultater i 2019 har gjort silkeborgenseren endnu mere attraktiv, end han var i forvejen.

Danskeren har kontraktudløb ved årets udgang, og det betyder, at han skal have sin fremtid på plads. Faktisk er han ved at gøre sig selv så attraktiv, at hans nuværende arbejdsgiver måske ikke har råd til at holde på ham.

Det siger Astanas holdejer, Alexander Vinokourov, til B.T.

»Det kommer an på budgettet, om vi beholder Jakob. Hvis jeg har budgettet til at beholde ham, vil jeg gerne, men jeg er jo ikke nogen troldmand.«

Men har I budgettet til at beholde ham?

»Vi får at se. Hvis han vinder Touren, bliver det jo meget svært. Men i det mindste vinder han Touren for os, hvis han vinder den.«

Alexander Vinokourov fortæller også, at Fuglsang intet har skrevet under med Astana endnu, men at han ikke ved, om andre hold er i kontakt med den danske cykelstjerne.

Flere hold har dog været meldt på banen af bl.a. Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti. Et af dem er russiske Team Katusha, men holdejer Jose Azevedo, benægter, at der har været forhandlinger mellem de to parter.

»I øjeblikket vil vi ikke kommentere på ryttere. Jeg ved ikke, hvad han (Moreno Nicoletti, red) har sagt, men indtil videre har vi ikke forhandlet.«

Omvendt har det spanske storhold Movistar bekræftet en interesse i Jakob Fuglsang i den kommende sæson.

Deceuninck-Quick Step og Dimension Data er også nævnt som mulige destinationer for den danske Tour-stjerne, der i år kører Tour de France for niende gang.

En podieplads eller ingenting

Fuglsang har haft karrierens bedste sæson med en række store resultater. Dog mangler det helt store gennembrud i Tour de France, hvor danskerens bedste resultat var en syvendeplads i 2013.

»Vi er med i år for at gøre det bedre end en etapesejr eller en femteplads. Vi er her for minimum at komme på podiet. Sidste år havde vi samme mål, og der lykkedes vi ikke. I år har vi samme mål,« siger Alexander Vinokourov.

»Holdet er stærkere, det er Jakob også. Alle arbejder for Jakob med det ene mål. Podiet som minimum, og hvorfor ikke den gule trøje i Paris. Det, tror jeg, er muligt i år.«

Fuglsang virker væsentligt mere selvsikker i år end tidligere, og det kan man absolut mærke på danskeren, siger Vinokourov. Der er også noget om snakken.

»Han er blevet mere sikker på sig selv. Man kan sige, at han kan se, at han tidligere altid kæmpede om andenpladsen. I år har han taget et skridt op. Han har vundet flotte løb som Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné. Han har selvtillid, nu skal han bare have heldet med sig med os og for at gøre det bedre,« mener Alexander Vinokourov.

»Alle har jo set hans sæson og resultaterne, så der er ingen spørgsmål at stille. Vi har set på vejen, at han er stærkere end sidste år. Han har selv givet svaret.«

Tour de France blev skudt i gang lørdag i Bruxelles og varer lidt over tre uger.

Sidste etape afvikles søndag d. 28. juli, når den legendariske etape, der slutter på Champs-Élysées, skal køres.