Under Tour de France har én mand været på alles læber: Julian Alaphilippe.

Det franske energibundt har overrasket alle, ja faktisk også sig selv, under verdens største cykelløb, hvor han har vundet kuperede etaper, sejret i enkeltstart, er blevet nummer to på Tourmalet og har kørt i den gule trøje i et tocifret antal dage.

Frankrig har hungret efter en type som Alaphilippe. En sympatisk rytter, der kører i gult på Bastilledagen, tæver sine konkurrenter, men især bare er succesfuld. Og har genantændt det nationale håb om en fransk Tour-vinder.

B.T. har bedt fem af feltets aktører om at sætte ord på Quick-Steps franske stjerne.

Patrick Lefevere er administrerende direktør hos Deceuninck - Quick-Step. Foto: DAVID STOCKMAN

Patrick Lefevere, administrerende direktør, Deceuninck - Quick-Step

»Julian bliver ved med at finde ny energi i nye afkroge. Inden Tourmalet var han en smule bange, og på bjerget var han tæt på at knække. Men da han mærkede folks opbakning, fandt han en ny pust. Han er en atypisk Grand Tour-rytter. Hver dag overrasker han os, men han overrasker også sig selv. Han overrasker alle.«

Thibaut Pinot er fransk og kører for Groupama-FDJ. Lørdag var han den eneste, der var hurtigere end Alaphilippe på toppen af Tourmalet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Thibaut Pinot, rytter, Groupama-FDJ

»Han kører et stort Tour de France. Det er exceptionelt. Han er i gult, han er over alle andre lige nu. Da jeg så opvarmningen ved enkeltstarten forleden, forstod jeg, at den passede ham godt. Jeg var ikke overrasket over hans sejr. Nu kommer vi til nogle meget vigtige dage for ham.«

Michael Mørkøv er holdkammerat med Julian Alaphilippe hos Deceuninck - Quick-Step. Foto: JEFF PACHOUD

Michael Mørkøv, rytter og Alaphilippes holdkammerat, Deceuninck - Quick-Step

»Han er i fantastisk form og en fantastisk rytter. Han lader til at være flyvende, og den gule trøje giver sandsynligvis umådelig stærke vinger her i Frankrig. Vi er lagt fuldstændig ned på vores hoteller, der er fyldt med mennesker. Det er som at gå ud gennem en kødrand af mennesker hver morgen. De står ude foran vinduerne, når vi spiser. Det er en meget stor oplevelse at være med på et hold med en franskmand, der kører så godt i gult.«

Nicolas Portal er franskmand og sportsdirektør hos storholdet Team Ineos. Foto: JOEL SAGET

Nicolas Portal, sportsdirektør, Team Ineos

»Det er jo et scenarie, hvor det hele kører for ham. Alt er godt, han er i god form, alt går hans vej. Han har de ekstra 20 procent. Det var helt utroligt, at han kunne vinde enkeltstarten, og så var han bare flyvende på bjergene. Ingen ved, hvor langt han kan gå. Men han er klart Tourens mand. Vi ser. Men efter alt det, vi har set fra ham, er det muligt at se ham i gult i Paris. Han lader til at være over alle andre.«

Christopher Juul-Jensen kører for Mitchelton-Scott. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Christopher Juul-Jensen, rytter, Mitchelton-Scott

»Personligt er jeg ikke så overrasket over ham. Det var først sidste år, han havde sit første Tour de France-gennembrud. Han er jo en relativt ung rytter, og sidste år gik han målrettet efter bjergtrøjen og at vinde etapesejre. Det var tydeligt, at han var en af de stærkeste i bjergene, men han valgte også bevidst at tabe en masse tid, så man fik aldrig rigtig set, hvad hans potentiale var i tre ugers etapeløb. Han er franskmand, kører rundt i den gule førertrøje, han har fantastisk gode ben. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle betragte ham som favorit, selv om det bliver svært for ham at vinde samlet.«