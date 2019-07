Kasper Asgreen er så medtaget af sit styrt på 3. etape, at han først tirsdag tager stilling til, om han kan fortætte i Tour de France.

Det skriver Quick-Step-rytteren i en sms til TV2.

Her forklarer den 24-årige dansker, at han netop har forladt hospitalet efter en række scanninger.

Men det er altså ikke sikkert, at han er frisk nok til at køre videre. Det er særligt bekymringerne om en hjernerystelse, som gør hans deltagelse usikker.

»Det vigtigste lige nu er, at hovedet er okay. En hjernerystelse er ikke for sjov. Jeg har lige lavet en test, som faktisk så overraskende fin ud. Jeg laver en mere i morgen tidlig (tirsdag, red.), og så beslutter vi, om jeg starter,« skriver han.

Styrtet blev efter etapen betegnet som ’meget voldsomt’ af holdkammeraten Michael Mørkøv, der overværede Kasper Asgreens uheld.

Overfor TV2 forklarer Asgreen nu selv, at styrtet var en konsekvens af, at han tog imod en vanddunk, som han ikke havde brug for, fra Quick-Step-bilen.

»Jeg havde allerede to på cyklen, så jeg tog den i munden og fandt nogle tilskuere at smide den tomme til. Så da jeg kiggede ned for at placere den nye flaske i holderen, kørte jeg frontalt ind i et skilt på en midterhelle,« skriver Asgreen i en sms til TV2.

Kasper Asgreens cykel var knækket midtover, mens hjulet helller ikke havde det for godt efter det voldsomme styrt. Foto: Daniel Nøjsen Fallah Vis mere Kasper Asgreens cykel var knækket midtover, mens hjulet helller ikke havde det for godt efter det voldsomme styrt. Foto: Daniel Nøjsen Fallah

Kasper Asgreen kom i mål som sidste mand på mandagens etape - mere end 20 minutter efter holdkammeraten Julian Alaphilippe, som vandt etapen og samtidig sikrede sig den gule førertrøje.

Dagens helt store sejrherre var dog påvirket af Kasper Asgreens styrt, og det lagde en dæmper på glæden.

»Selvfølgelig tænker jeg meget på ham. Jeg har ingen oplysninger og har lige hørt, at Kasper var styrtet. Selvfølgelig er jeg meget berørt af det, og jeg håber, at han er okay.«

»Han leverede en stor, stor arbejdsindsats i dag og havde også en stor præstation i går i holdtidskørslen. Jeg skylder ham også lidt sejren i dag, og jeg håber virkelig, at han har det godt, og at jeg får nogle beroligende nyheder meget snart,« sagde Julian Alaphilippe efter etapen.

Men Alaphilippe og de øvrige Quick-Step-ryttere må altså vente til tirsdag med at finde ud af, om Kasper Asgreen er færdig i Tour de France.