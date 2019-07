En hjerteskærende scene udspillede sig fredag under 19. etape af Tour de France, da franske Thibaut Pinot græd på sin cykel.

En skade gjorde, at franskmanden blev nødt til at stå af blot to dage før afslutningen i Paris. Og man kan godt forstå ærgelsen hos Pinot, der lå nummer fem i det samlede klassement, men var en af løbets helt store favoritter.

»Siden i søndags i Pyrenæerne, troede jeg på, at jeg kunne vinde Touren. Uden denne her skade er jeg sikker på, at jeg havde gjort det. Jeg var overbevist, og intet kunne ødelægge det for mig. Men det finder vi aldrig ud af,« siger Thibaut Pinot til France Télévisions.

Indtil han torsdag blev ramt af en skade, havde han været Tourens stærkeste klatrer, og derfor mente mange, af den franske rytter havde gode odds for at vinde.

Thibaut Pinot kunne ikke holde tårene tilbage, da han måtte se virkeligheden i øjnene: Han måtte udgå af Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO

»Lige nu er jeg bare træt af det hele. Det kommer til at tage tid at rejse mig igen,« siger Thibaut Pinot.

»Jeg bed tænderne sammen under etapen torsdag. I morges gjorde det meget ondt. Jeg forsøgte, men jeg kunne ikke fortsætte. Jeg troede på det, og jeg er et menneske, der altid har kæmpet. Jeg håbede på at have den smule held for at komme igennem det. Det skete ikke. Jeg tror, at det er min karrieres største skuffelse.«

Fredagens etape var hektisk, kaotisk, ja faktisk historisk, idet det er første gang i Tour de France-historien, at en etape ender uden vinder.

Det skyldtes exceptionelle vejrforhold med jordskred, hagl og torden, hvilket gjorde at etapen måtte forkortes.

»Hold da op for en dag,« sagde løbsdirektør Christian Prudhomme til France Télévisions efter etapen.

»Først var der torden og hagl på flere kilometer. Så var der et 20 meter langt jordskred, som var 50 cm bredt, der gik over vejen. Vi besluttede os for at stoppe løbet, da vi fik oplysningerne. Man kunne også se, at rytterne kørte risikabelt på vej ned af nedkørslen. Tiderne blev noteret i hånden på toppen af Iseran.«

Løbsdirektøren var tydeligvis overvældet over dagens etape og årets udgave af Tour de France, der har været vanvittig uforudsigelig.

»Denne her Tour er skør. Så mange følelser. Vi kunne aldrig have forudset et scenarie som i dag, med Pinot der udgår og løbet, der bliver stoppet,« sagde han efter etapen.