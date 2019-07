Pyhaaaa!

Jakob Fuglsang slipper fra lørdagens møde med asfalten uden brud. Det viser de første undersøgelser fra hospitalet i Bruxelles, fortæller Astanas pressechef, Sven Jonker, til B.T.

Jakob Fuglsang styrtede med 17 kilometer tilbage af Tour de Frances første etape. Og det så umiddelbart meget dramatisk ud med blodig i ansigtet, itureven trøje og sår på albuer.

Efter etapen blev den 34-årige dansker kørt direkte til hospitalet i Bruxelles, hvor lægerne altså kunne konstatere, at han slipper med overfladiske skrammer, som han er blevet syet for. SE FUGLSANG ANKOMME TIL SCANNING OG KOMMENTERE PÅ SKADERNE I VIDEOEN ØVERST.

Foto: JEFF PACHOUD

Danskeren er kommet til Touren som én af favoritterne til en podieplacering, efter at han har haft et suverænt forår. Og derfor er lørdagens styrt ekstra surt for danskeren.

Ifølge holdkammerat Magnus Cort kørte Jakob Fuglsang op i ryggen på en rytter og røg derefter ud over styret på sin cykel.

Det var i øvrigt hollandske Mike Teunissen (Jumbo-Visma), der sensationelt vandt lørdagens massespurt, og han kunne efterfølgende iføre sig den gule førertrøje.

Søndag står den på holdtidskørsel i Touren.