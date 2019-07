Jakob Fuglsangs Tour de France-drømme led en dyster skæbne, da den danske cykelstjerne styrtede og måtte udgå af løbet på 16. etape.

»Det er et stort chok for holdet og for staben. Det har en stor påvirkning på et hold, når kaptajnen styrter og udgår,« lyder det fra Astana-sportsdirektør Dimitriy Fofonov til B.T.

»Man har arbejder for det her i så lang tid som hold, så det er ikke godt for moralen.«

Inden Tour de France var der høje forventninger til Jakob Fuglsang, der selv kaldte sæsonen for karrierens bedste. Og den danske kaptajn var ramt lige efter styrtet.

»Han var helt nede, og det er jo en nervøs situation for ham. Han havde jo meget ansvar,« fortæller Fofonov.

»Det er en stor skuffelse. Da vi tabte tid på den flade etape var jeg meget sur. Men i dag var han bare uheldig. Der er ikke noget at sige. Der er noget med ham og Tour de France, der bare ikke virker.«

Jakob Fuglsang styrtede med ca. 28 km til mål på hvad der ellers lignede en ufarlig etape.

Jakob Fuglsang og sportsdirektør Dimitriy Fofonov (th.) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg tror, at det en Wanty-rytter, der styrtede foran ham. Han hoppede rundt som Supermand foran Jakob,« siger Dimitriy Fofonov.

Men hurtigt stod det klart, at Astana-rytteren ikke ville fortsætte cykelløbet, og han har pådraget sig en del sår og hævelser.

»Den gode nyhed er dog, at han ikke har pådraget sig nogle brud, selvom han har fået mange skader og sår. Han ligner en mumie,« siger Dimitriy Fofonov.

Håbet var ellers stort inden løbets sidste uge.

»Vi var topmotiverede, da vi gik ind til etapen i morges og tænkte på podiet og på en etapesejr,« fortæller Dimitriy Fofonov.

»I går talte vi med trænerne på holdet, og Jakobs tal var super. Faktisk de samme, som han havde under sejren ved Dauphiné, og hans form var i fremgang.«

Faktisk så det virkelig godt ud, siger Fofonov.

»Vi havde mange forhåbninger efter hviledagen i går, så vi kunne have en god sidste uge og vinde nogle pladser i klassementet.«

Fuglsangs holdkammerat Luis León Sánchez udgår også efter dagens etape.