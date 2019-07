Under dagens etape trillede jeg op til manden i den gule trøje, Julian Alaphilippe. I går rettede jeg kritik af motorcyklerne efter løbet, fordi de efter min mening havde givet ham og Thibaut Pinot en fordel, da de angreb.

I dag var jeg oppe for lige at cleare luften.

»Det er ikke noget mod dig personligt, det handler bare om denne her motorcykel. Jeg synes egentlig ikke, at det er rytternes skyld som sådan, men det er mere UCI og arrangørerne, jeg mener, er skyld i det her,« sagde jeg til ham.

Jeg ved ikke, om man kan kalde det en undskyldning, men han forstod mig i hvert fald godt. Og sådan her lød hans svar.

Jeg tror ikke, at man kan finde en rytter i feltet, som er lodret uenig i, at motorcyklerne er et problem.

»Ingen stress. Jeg ved godt, at det er journalisterne, der blæser noget op, når man siger en ting. Men der var altså ikke nogen motorcykel, der hjalp.«

Det er fint nok. Det kan godt være, at han ikke så den. Eller også så jeg forkert. Måske er jeg mere skeløjet end ham.

Ikke desto mindre var motorcyklerne et af de store samtaleemner i feltet i dag. Blandt andet snakkede jeg med Dan Martin, som også har været efter motorcyklerne. For et par uger siden kom der et studie, der pointerede, at man får en væsentlig fordel af, at der sidder en motorcykel 50 meter foran feltet. 50 meter!

I UCI's reglement står der, at motorcyklerne skal være mindst 10 meter væk, fortalte en journalist mig. Det er jo nul og niks, og måske man skulle overveje at få tv-billeder på en anden måde i fremtiden. Måske ved at bruge droner.

Jeg havde en anden høne at plukke med Landa, der kører for Movistar.

Jeg tror ikke, at man kan finde en rytter i feltet, som er lodret uenig i, at motorcyklerne er et problem. Faktisk sludrede jeg også med Richie Porte og Mikel Landa om det under etapen. Men jeg havde også en anden høne at plukke med Landa, der kører for Movistar.

Ved lørdagens etape endte jeg med at råbe bandeord efter Nairo Quintana, fordi han ikke ville hjælpe med at tage føringer, da Alaphilippe og Pinot stak af sidst på etapen. Det var mig en gåde, hvorfor han og Movistar ikke gad hjælpe med at hente de to franskmænd, som kørte for at tage tid i klassementet.

Landas udlægning af det var simpel.

»I Grand Tours er det altid Astana, Ineos eller Movistar, som tager ansvar. Alle de andre laver aldrig en skid, og så lukrerer de på vores arbejde,« forklarede han.

Derfor fik de lov at køre væk. Det gad Movistar ikke spilde kræfter på.

Lørdag kunne vi godt have brugt Luis León Sánchez i storform, men han døjer med rygproblemer. Da han kom i mål i dag, havde han svært ved at stå af sin cykel. Han er ellers en mand, man altid kan regne med. Han kan blive vigtig, fordi han er så erfaren, god og stærk en rytter, at han kan være afgørende. Han er en stor motor og god til at læse situationen i løbene.

Efter etapen lørdag sagde han til spanske medier, at han var uenig i holdets taktik. Men ærligt har det ikke fyldt på holdet siden.

Under etapen sad vi helt oppe i front og forcerede, mens han sad og hev efter vejret bagerst i feltet. Han var tæt på at blive sat.

Mest af alt tror jeg, at det handler om, at han havde en rigtig lortedag og derfor heller ikke synes det var nødvendigt, at holdet skulle smadre det hele, når han sad og kæmpede for at følge med.

Jeg kan godt forstå ham, og jeg har også prøvet at have de dér dage, hvor der ikke er noget, der spiller. Det er ikke sjovt, at det er en kamp at komme igennem hver dag. Og så kan man godt tænke om ens holdkammerater:

Fuck, nogle idioter. Hvad fanden skal det til for?

Jakob Fuglsang leverer eksklusivt klummer til B.T. under hele Tour de France. De udkommer hver dag efter hver etape. Du kan læse klummen fra ottende etape her.