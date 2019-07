Der er to muligheder for de kommende dage, hvor der kommer store bjergetaper.

Hvis jeg er rigtig godt kørende allerede lørdag, så skal jeg nok ud og forsøge at se, om jeg kan hente noget tid. Det kræver, at benene er til det. Hvis ikke, gælder det om at gemme sig og komme så nemt igennem som muligt og håbe på, at Alperne kan byde på nogle muligheder.

Men hvis benene er til det, så skal jeg tage noget initiativ. Så bliver jeg nødt til at komme ud og forsøge noget. Det handler også om, at de, der ligger i nærheden af top fem, begynder at køre mere konservativt for at redde deres pladser, jo længere vi kommer hen i løbet. Det gælder om at sætte nogle af dem, der ligger foran, under pres.

Dermed ikke sagt, at jeg stikker med 15 km igen for at tage tid. Det bliver stadigvæk nok først til allersidst, men vi får se. For at holde mulighederne åbne skal jeg bare forsøge at hente den tabte tid tilbage for at kravle længere frem i klassementet. Men det er først, når den store udskilning sker, og vi sidder favoritterne tilbage, at jeg vil kunne mærke, om benene er gode.

For mig er det fortsat realistisk at nå podiet.

Jeg har ikke snakket taktik med sportsdirektørerne endnu, men umiddelbart kommer vi ikke til at sætte os frem med hele holdet og fyre den af, medmindre der ikke er andre, der tør røre på sig. Til gengæld vil Ineos sikkert begynde at lægge hårdt pres på, når man ser på den måde Alaphilippe har kørt på.

Da han kørte i mål efter enkeltstarten lignede han ikke en, der havde været ude og smadre sig selv i 27 kilometer. Vi andre hang over styret og kunne knap nok tale. Han lavede lige en burn-out, stillede sig op og jublede i halvandet minut uden at trække vejret, mens vi andre hang hen over rammen uden at kunne få luft. Jeg tænkte: »Det var lige godt sørens. Det er imponerende.«

Selvom han siger, at han ikke kører klassement, har han været så stærk, at han sikkert også begynder at tro på, at det kan lade sig gøre. Derfor handler det nok også for Ineos om at pille den tro fra ham så tidligt som muligt og æde sig ind på hans forspring. Mon ikke de forsøger at få ham slidt lidt.

Efter enkeltstarten har jeg 2 minutter og 17 sekunder op til podiepladserne. For mig er det fortsat realistisk at nå. Det ser ikke nemt ud, og selvfølgelig havde det været bedre, hvis der kun var 1 minut og 20 sekunder derop. Eller forhåbentlig mindre, hvis vi havde undgået dagen med tidstabet i sidevinden.

Men jeg vidste, at jeg skulle køre godt, og at det ville se rigtig skidt ud, hvis jeg ikke var der.

Der er masser af bjerge forude, heldigvis, og jeg tror, at lørdag kan give en masse svar. Min position i løbet er ikke perfekt, men jeg tror ikke, at det er slut endnu.

Personligt er jeg meget godt tilfreds med følelsen og enkeltstarten. Jeg ville gerne have været endnu tættere på dem helt i toppen, men på den anden side lykkedes det at tage tid på et par af de andre klassementsfolk. I torsdagsklummen skrev jeg, at jeg håbede på at tage tid på Quintana, Bardet og Bernal. Det lykkedes.

Jeg kørte op til det, som vi havde håbet på både wattmæssigt og planmæssigt. Jeg er begyndt at køre bedre enkeltstarter igen fra sidste år efter nogle år, hvor enkeltstart ikke var min stærke side. Så det at være med og kunne blande sig i nærheden af top 10 var fedt, og jeg tror ikke, at vi kunne have forventet mere.

Undervejs var det opmuntrende at komme forbi mellemtiderne: »Okay, du har meget godt skud i den, det går sgu meget godt,« tænkte jeg. Men jeg var også meget bevidst om ikke at oversatse.

Tidstabet i sidevinden først på ugen havde i princippet ikke så meget med benene at gøre. Det var en taktisk fejl. Men derfor var det stadig rart at bevise, at jeg kæmper videre på trods af tidstabet. Moralen er høj, og jeg giver alt, jeg har.

Selvom jeg umiddelbart ikke gik ind til enkeltstarten, som jeg havde håbet på, følte jeg ikke, at der var ekstra pres på mine skuldre. Men jeg vidste, at jeg skulle køre godt, og at det ville se rigtig skidt ud, hvis jeg ikke var der. Ærligt var der ikke et sekund tvivl om, hvorvidt jeg kunne køre en god enkeltstart.

Nu kommer vi for alvor til bjergene, og der er også andre, der tabte tid på enkeltstarten, som skal ud og forsøge at hente nogle sekunder. Jeg håber, at det kan være til min fordel, at der er nogen, som har samme taktik som mig. Det kan være en hjælp.

Jakob Fuglsang leverer eksklusivt klummer til B.T. under hele Tour de France. De udkommer hver dag efter hver etape. Du kan læse klummen fra 12. etape her.