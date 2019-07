Pludselig kan jeg høre, at der er nogen, der får flettet cyklerne sammen. Jeg kan høre et “ding ditlouing”. Nogen ryger ind i hinanden.

I det øjeblik kommer en mand flyvende med sin cykel ud fra feltet. Jeg når ikke at gøre andet end bare smadre ind over ham. Jeg rammer hans cykel, ryger ned og lander.

Først tror jeg, at jeg har slået mig lidt. Og så havde jeg slået mig lidt mere, end jeg først havde regnet med. Blandt andet fordi mit hoved ramte asfalten.

Jeg skal bare op og videre, tænker jeg. Ren cykelrytterrefleks. Men da jeg står op, mærker jeg, at højre ben ikke føles, som det skal. Det er lammet. Det plejer som regel at gå over, når man kommer på cyklen igen. Jeg kan også mærke, at der kommer blod fra øjenbrynet.

Der var lige én mand, der styrtede. Og ham skulle jeg selvfølgelig ramme. På første etape. Det var ikke lige sådan en start, jeg havde håbet på.

De sidste 24 timer har været hektiske. Nu kan jeg for alvor mærke, at Touren er i gang.

Under etapen får jeg at vide at løbslægen, at en ambulance venter på mig ved målstregen. Da jeg har kæmpet mig i mål ved jeg stadig ikke, hvor meget mit øjenbryn er flækket, men jeg er mest bekymret for mit knæ. Det gør ondt, og benet vil ikke, som jeg gerne vil.

Dommen kommer hurtigt. Øjenbrynet skal syes og knæet røntgenfotograferes, så jeg bliver kørt til Tourens medicinske lastbil. Heldigvis er knæet ikke brækket, men en ultralydsskanning viser, at jeg har fået et ordentligt hug, og derfor føles knæet lammet. Jeg bliver også lokalbedøvet og får syet øjenbrynet.

Sidste gang, jeg trådte ind i den lastbil, var for to år siden. Dengang blev jeg sendt på sygehuset og endte med at udgå. At skulle ind i den lastbil igen var ikke lige, hvad jeg havde håbet på efter første etape.

Om aftenen fik jeg behandling med blandt andet en maskine, der kølede mine ben ned, og jeg var i gode hænder med min soigneur, Cristian Valente. Men uanset hvad, kan man altid mærke noget i dagene efter et styrt.

Man føler lidt, at man er blevet kørt over af en lastbil. En ting er de åbne sår, men det er ligeså meget alle musklerne og senerne, der bliver trukket i ved sådan et styrt.

Inden holdtidskørslen søndag fik jeg behandling igen. Jeg tænkte bare, at jeg måtte se, hvordan det går. Inden etapen frygtede vi, at jeg skulle sidde med en radio med mikrofon og diktere mine holdkammeraters fart til holdtidskørslen i forhold til, hvad jeg kunne følge med til. Sådan, at det kun var de andre, der skulle køre. Heldigvis kunne jeg selv træde også.

Vi prøvekørte ruten lidt over 12, men egentlig gik det endnu bedre anden gang. Vi taber ca. 20 sekunder til Team Ineos, og alt i alt er jeg godt tilfreds.

Jeg har syv virkelig dedikerede holdkammerater med mig til Touren i år, og jeg er omdrejningspunktet. Derfor kunne man forestille sig, at jeg har lidt dårlig samvittighed over at styrte på første etape, når de alle er toptrænede for at kunne hjælpe mig.

Men det har jeg ikke. Det er en del af deres arbejde at passe på mig, og man kan ikke klandre nogen for det styrt. Ikke mig og heller ikke dem for, at vi ikke sad det rigtige sted i feltet. Det er et uheld, og hvad der kan ske.

