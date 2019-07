Velkommen til Jakob Fuglsangs eksklusive klummeunivers her på B.T. Grundet etapens dramatiske afslutning bliver det i dag en videoklumme.

Dagens etape fik en vanvittig hektisk afslutning for Jakob Fuglsang, som styrtede kort før mål.

Danskeren kæmpede sig over målstregen med et blodigt ansigt, iturreven trøje og et forslået knæ.

»Først er jeg blevet syet. Jeg tror, at jeg fik tre sting over øjet,« siger Jakob Fuglsang i sin eksklusive B.T.-klumme og fortæller, at han har forstuvet en muskel i knæet.

»Det er nok det, der kommer til at volde flest problemer de næste par dage.«

Der er høje forventninger til Fuglsang i årets Tour de France, og styrtet kommer dagen inden holdtidskørslen, som Fuglsang selv har udpeget som en nøgleetape over for B.T.

»Det er klart, at i morgen nok bliver en lidt hård dag at komme igennem - specielt med holdtidskørslen,« siger en optimistisk og smilende Jakob Fuglsang i videoen.

»Forhåbentlig er det ikke så slemt.«

