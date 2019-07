Jakob Fuglsangs spanske holdkammerat Luis Leon Sanchez var alt andet end tilfreds med holdets taktik på 8. etape.

Her gik holdet frem og satte tempo forrest i feltet for at presse konkurrenterne, men det førte i sidste ikke til noget.

B.T. spurgte derfor dagen derpå, hvad Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, siger til sin spanske rytters kommentar.

»Det er ikke noget med, at vi ikke er på bølgelængde. Men det er noget med, at det er chefen, der bestemmer. Og så kan man til tider være enig eller uenig om det, og i virkeligheden kan det være, at vi havde en dybere mening med det, som Luis Leon måske ikke lige havde set.«

Foto: BENOIT TESSIER

Det var til den spanske sportsavis AS, at den brølstærke Astana-rytter kom med den noget bemærkelsesværdige kommentar:

»Det er sportsdirektørerne, der tager den endelige beslutning. Min mening er, at vi kunne have taget det med ro, men sportsdirektørerne besluttede, at vi satte os frem,« sagde han.

Men Lars Michaelsen har også en mulig forklaring på, hvorfor den 35-årige spanier efterfølgende var så frustreret.

»Det skal siges, at Luis Leon har det skidt i øjeblikket, og det gør det heller ikke nemmere. Han har blandt andet rygproblemer, så det var en hård dag for ham, lad os sige det sådan.«

Hvor slemt er det med ham? Er det noget at være bekymret for?

»Vi må tage det dag for dag,« lød det alvorligt fra Lars MIchaelsen.

Danske Jakob Fuglsang skrev efter etapen i sin klumme, at han ærgrede sig over, at de ikke fik noget ud af anstrengelserne.

Alligevel mente han også, at man ikke vinder noget, hvis man ikke prøver og godkendte derfor holdets taktik.