Allerede på søndagens holdstidskørsel skal Jakob Fuglsang stå sin første prøve.

Til B.T. har han tidligere selv fortalt, hvor vigtig 2. etape er, men selvom der skal trædes hårdt i pedalerne, så er danskeren også realistisk.

»Jeg tror, at hvis man skal være realistisk, så kommer vi til at tabe sekunder i holdløbet. Det er spørgsmålet om, hvor mange det bliver, og hvor stort tidstabet er,« sagde Jakob Fuglsang i dagene inden Tour-starten og altså inden lørdagens dramatiske styrt.

Den danske Astana-kaptajn fortalte også, at de i dagene før Tour-starten har trænet på enkeltstartscyklerne for at være så godt forberedt på søndagens 27,6 kiliometer holdløb som muligt.

Alligevel har forberedelserne til det ikke været helt optimale. Det er nemlig lidt af en udfordring at samle alle otte mand i løbet af sæsonen, fortæller Fuglsang.

»Vi kunne måske godt have brugt lidt flere dage os otte mand sammen. Vi havde ondsag, hvor vi var syv af os og torsdag, hvor alle otte også var ude på enkeltstartscyklerne. Man kan altid gøre mere, men på et eller andet tidspunkt må man også sige, at det er det, vi har enerigi, kræfter og tid til.«

Men hvor mange sekunder må danskeren så tabe, hvis han fortsat skal gøre sig forhåbninger om en podieplads?

»Det er svært at sige, hvad der vil være tilfredsstillende, men noget der ligger omkring de 30 sekunder,« vurderede den 34-årige danske stjerne på det tidspunkt.

Lars Michaelsen (til venstre) tror på, at Astana på en god dag kan køre op med de bedste. Foto: Claus Bonnerup

Og det er cirka også i det leje, at Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, så det.

»Det er svært at forudsige. Der kan ske meget, men rent styrkemæssigt skulle vi ikke sætte mere end 45 sekunder til det vindende hold. Men hvis vi omvendt har en god dag, så skal vi faktisk kunne køre lige op med dem,« sagde han.

Og mens Jakob Fuglsang gerne så, at holdet havde haft lidt mere tid sammen til at træne holdtidskørslen, så mener Lars Michaelsen ikke, at de halter efter de andre hold.

»Vi har lagt rigtig meget energi i den. Mange ryttere har også trænet derhjemme bare for at vænne sig til at sidde på cyklen - det er meget specielt. Så jeg synes ikke, vi er bagud på point.«

Michael Mørkøv fra Deceuninck - Quick-Step tror på et godt resultat under holdtidskørslen. Foto: Claus Bonnerup

Og mens Astana mest af alt fokusere på at begrænse tidstabet, så er der anderledes gode muligheder for en etapesejr hos Deceuninck–Quick-Step. Det fortæller Miichael Mørkøv til B.T.

»Det afgørende er at have motorer med, og det har vi i særdeleshed med Kasper (Asgreen, red.) og Lampaert. Man skal køre et homogent holdløb, og det tror jeg på, at vi kan,« siger han og fortsætter:

»Vi har ikke de dér klassiske små bjergryttere, som kan ødelægge det, tværtimod. Både Julian Alaphilipe og Enric Mas kører glimrende enkeltstarter, så jeg tror, vi kan kæmpe om sejren med det her hold.«

Men selvom man er god til at køre enkeltstart, så er det ikke det samme, som at være god i en holdtidskørsel, fortæller Quick-Steps Tour-debutant Kasper Asgreen.

»Du skal køre meget hårdere, når du er fremme og tage en føring. Så får du en pause. Det er en meget mere skiftende rytme, som du ligger og kører. Det er meget anderledes end at køre en enkeltstart.«

Søndagens holdtidskørsel er 27,6 kilometer lang og køres i den belgiske hovedstad, Bruxelles.