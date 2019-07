En håndfuld udbrydere han en hård dag i jagten på en etapesejr i Tour de France. Resten at feltet tog den med ro.

Og det var noget, der passede Jakob Fuglsang ganske fint efter et festfyrværkeri af en etape lørdag.

»I dag var forholdsvis nem. Det var meget rart efter i går. Jeg tror, hele feltet kunne mærke det efter i går. Men det var en forholdsvis klassisk udbrudsetape. Da de kører væk, og bedste mand er 23 minutter efter, så tog vi den lidt med ro,« siger Jakob Fuglsang til pressen kort efter etapen.

I feltet var det eneste spændende i afslutningen, da Romain Bardet (AG2R) forsøgte sig på den sidste stigning cirka 15 kilometer før mål.

Feltet triller rolig over målstregen på 9. etape af Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Feltet triller rolig over målstregen på 9. etape af Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES

Søndag var det den fransk nationaldag om området ved den sidste stigning var tæt på Romain Bardets hjemby, men Jakob Fuglsang mener ikke, at det var et seriøst angreb.

»Jeg tror bare, det var en hjemmebane-ting. Jeg tror ikke, de kørte fuld gas (George Bennett (Jumbo-Visma) og Richie Porte (Trek-Segafredo) kørte efter, red.). De kom forholdsvis hurtigt tilbage igen. Så det var nok bare lige for at hilse på venner og familie,« siger Fuglsang.

Magnus Cort havde inden etapen fået at vide, at han eller en Astana-kollega gerne måtte køre med i udbruddet, men det blev i stedet til en rolig dag for ham også.

»Jeg kører Jakob frem til bunden af den sidste stigning, og så var min dag slut. Vi måtte gerne have haft en med i dag, men jeg var ikke rigtig i stand til det,« siger han til journalisterne i målområdet efter dagens etape, som blev vundet af sydafrikanske Daryl Impey (Mitchelton-Scott).