Jakob Fuglsang mistede vigtig tid til konkurrenterne på dagens meget dramatiske etape.

Danskeren kom ind på en 10. plads, 53 sekunder efter Thibaut Pinot, der tog en flot etapesejr foran Julian Alaphilippe.

Etapens korte længde gjorde, at der blev kørt ekstremt hurtigt allerede fra starten, og det skabte et meget seværdigt cykelløb.

Fra begyndelsen af etapen var der stor angrebslyst i feltet, og store navne som Vincenzo Nibali og Peter Sagan var med i udbruddet.

Men på dagens første stigning blev der sat pres på i feltet, da Movistar og Team Ineos satte sig frem, og det kostede hurtigt for blandt andre det franske håb Romain Bardet, der røg helt ud af klassementet i dag.

Jakob Fuglsang så længe rigtig godt ud og lignede en af de stærkeste, men da Jumbo-Visma-holdet for alvor kørte stærkt, kunne danskeren desværre ikke følge med de bedste.

»I bund og grund er jeg tilfreds i forsøget med, at det lykkedes at sætte nogle af dem foran mig i klassementet. Desværre kan jeg ikke føle med de hårde accelerationer de sidste to kilometer og satte lidt til de andre,« sagde Fuglsang kort efter etapen til den fremmødte presse.

Også sidste års vinder Geraint Thomas kom i problemer og satte tid til nogle af hans værste konkurrenter.

Det betyder, at Alaphilippe øger sit forspring i det samlede klassement, hvor han nu er to minutter og to sekunder foran Thomas, mens Fuglsang kravler op på en 8. plads.