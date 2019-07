Den første etape i Pyrenæerne bød på stillingskrig mellem de store favoritter i årets Tour de France.

Det betød også, at Jakob Fuglsang havde en forholdsvis udramatisk dag, hvor han kom ind med et stort felt.

Etapen blev præget af, at et meget stort udbrud kom af sted, og det stod hurtigt klart, at feltet ville lade dem kæmpe om sejren.

Det skulle afgøres i en spurt mellem tre mand, og her var det Simon Yates fra Mitchelton-Scott, der var hurtigst.

Hos favoritterne skete der tæt på ingenting, og Fuglsang blev fragtet stille og roligt til mål på en dag, hvor frygten for de næste par dage var større end lysten til at angribe.

Og det kan man måske godt forstå, for i morgen skal Jakob Fuglsang og resten af feltet ud på en 27 kilometer lang enkeltstart, og lørdag gælder det så etapen til det mytiske bjerg Tourmalet.

Her skal Fuglsang se, om han kan vinde noget af det tabte tilbage i samlede klassementet, hvor han fortsat er nummer 16.

