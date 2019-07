Glad og overrasket.

Den forsvarende Tour de France-vinder, Geraint Thomas, var naturligvis pænt tilfreds efter 10. etape, hvor blandt andre Fuglsang tabte markant tid.

For mens danskeren, Thibaut Pinot, og Richie Porte blev fanget, sad hans hold Team Ineos perfekt, da feltet brækkede i sidevinden.

De endte med at tabe samlet 1 minut og 40 sekunder, og det er bestemt et stort slag for dem, forklarer Thomas efter etapen.

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Ja, specielt på en dag som i dag, hvor man ikke forventede det. Jeg tror, de har positioneret sig forkert. Og det kostede dem halvandet minut. Det er selvfølgelig godt set med vores øjne,« siger han til den samlede presse.

Han roser samtidig sit hold for at være forberedt godt og klar på sidevinden.

»Vi håndterede det virkelig godt. Vi var opmærksomme, og det var en af de etaper, hvor jeg vidste, at det ville blive stressende, og at det kunne ske. Man skal altid være klar, og så viste det sig, at det splittede, og der sad vi perfekt.«

På et tidspunkt lignede det ellers, at gruppen med Jakob Fuglsang kunne få lukket hullet til frontgruppen, men de eksploderede og løb tør for energi.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Dermed kunne blandt andre Geraint Thomas og Egan Bernal køre sikkert i mål, mens flere andre favoritter kom halsende efter.

»Det endte med at blive en rigtig god dag,« konstaterer den tidligere Tour-vinder med et smil på læben.

Team Ineos’ Geraint Thomas og Egan Bernal ligger nu henholdsvis nummer to og tre i klassementet, der fortsat har Julian Alaphilippe på førstepladsen.

Husk, at du i aften kan læse Jakob Fuglsangs daglige klumme lige her på bt.dk.