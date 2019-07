Jakob Fuglsang var i sin daglige klumme her på bt.dk meget imponeret over Julian Alaphilippes kørsel på gårsdagens enkeltstarten.

»Da han kørte i mål efter enkeltstarten lignede han ikke en, der havde været ude og smadre sig selv i 27 kilometer. Vi andre hang over styret og kunne knap nok tale,« stod der blandt andet i klummen.

Det har efterfølgende kastet reaktioner af sig på de sociale medier, hvor udtalelserne bliver tolket som en skjult anklage fra danskeren, om hvorvidt franskmandens præstation nu også er troværdige.

»Hvad siger Fuglsang egentlig her?« spørg FC Københavns pressechef Jes Mortensen blandt andre, og i kommentarsporet er der flere, der stiller spørgsmål ved udtalelsen.

Hvad siger Fulgsang egentlig her? pic.twitter.com/FKVSqMyvge — Jes Mortensen (@JesMortensen) July 19, 2019

»Siger han Floyd Landis uden at sige Floyd Landis?« »Han siger det alle vi andre ikke tør tænke. Det lige godt sørens..« og »120% sikkert at han er fuld af krudt... Det er ren Bjarne Riis« er blot nogle af de reaktioner, som Fuglsang har modtaget.

»Jeg mener, som der står. Jeg mener, at det er imponerende kørt, og der skal ikke lægges mere i det. Det var imponerende, men når alt kommer til alt, så tror jeg ikke, at man skal se det som en overraskelse,« siger Jakob Fuglsang og afviser, at der ligger nogen anklage gemt i det.

Julian Alaphilippe vandt højst overraskende enkeltstarten foran Geraint Thomas og udbyggede sit forspring i det samlede klassement, men Fuglsang er ikke selv vildt overrasket over præstationen.

»Han har været godt kørende hele året og godt kørende i Touren. De (Deceuninck-Quick-Step) har måske det bedste udstyr, når det kommer til enkeltstart og en enkeltstart, der passer til ham. Imponerende kørt,« siger danskeren.

Doping-spøgelset forfølger altså stadig cykelsporten, og det ærgrer Fuglsang, at man ikke kan rose en modstander, uden det kommer til at fremstå som en anklage.

»Det er selvfølgelig irriterende. Og det er skuffende, at folk bliver ved med at tænke på den måde,« siger Jakob Fugslang.