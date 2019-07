Mange danskere fik eftermiddagskaffen galt i halsen lørdag eftermiddag.

Mod slutningen af 1. etape af årets Tour de France styrtede den danske topfavorit Jakob Fuglsang.

Da han igen kom på cyklen blødte Fuglsang fra øje og skulder, og han havde slået knæet.

Han blev efter etapen kørt med ambulance til et tjek af en læge. Her viste det sig, at intet var brækket. Fuglsang var derfor lettet, da han kom ud til den ventende verdenspresse.

»Jeg styrtede. En eller anden styrtede foran mig i et øjeblik, hvor vi ville frem i feltte. Det var heldigt. Ship happens,« lød det fra Fuglsang.

Jeg har fået et slag på knæet og nogle sting over øjet, men jeg skal nok klare den.

Regner du med, at styrtet kommer til at påvirke dig?

»Det bliver ikke en nem dag i morgen, men der er 20 etaper tilbage. Vi må se,« sagde Fuglsang, inden han blev hastet væk af en medarbejder fra Astana.

