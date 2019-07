Jakob Fuglsang formåede ikke at sidde med de største favoritter, da 14. etape skulle afgøres på toppen af mytiske Col du Tourmalet.

Alligevel ser han positivt på dagens resultat.

»I bund og grund er jeg tilfreds i forsøget med, at det lykkedes at sætte nogle af dem foran mig i klassementet. Desværre kan jeg ikke følge med de hårde accelerationer de sidste to kilometer og satte lidt til de andre.«

»Alt i alt er jeg egentlig godt tilfreds. Selvfølgelig kunne det have været bedre, men jeg er egentlig ok tilfreds,« siger Jakob Fuglsang til pressen efter etapen.

Jakob Fuglsang bag den gule trøje på 14. etape. Foto: MARCO BERTORELLO

Fuglsang endte etapen med at tage tid fra ryttere som Adam Yates, Nairo Quintana og Richie Porte, men tabte 53 sekunder til etapevinderen Thibaut Pinot.

Danskeren blev nummer 10 på etapen og formår faktisk at komme fra en 13. til en 8. plads i klassementet efter dagens etape.

»Jeg er overrasket over, at nogle af klassementsrytterne allerede blev sat på den første stigning. Det er nok enkeltstarten i går, som formentlig gør, at nogle havde ekstra ondt i benene i dag,« fortæller Fuglsang.

Løbets største favorit, Geraint Thomas fra Team Ineos, blev faktisk også sat af favoritgruppen kort efter Jakob Fuglsang.

Waliseren blev nummer otte på etapen, 36 sekunder efter Thibaut Pinot, og det vidste Fuglsang godt, da han mødte pressen, og alt i alt er det ikke en etape til glemmebogen, mener Jakob Fuglsang.

»Jeg er bedre end nogen af dem, men ikke helt lige så godt som de nogle af de andre i dag. Thomas satte også tid til i dag. Han så overlegen ud for et par dage siden. Nogle gange har man en god dag, nogle gang har man en dårlig dag. Jeg håber, det her var en af mellemdagene.«

Søndag står der igen bjerge på menuen. Her skal rytterne op over tre skrappe kategori ét-stigninger, der slutter op ad bjerget Prat d'Albis. Løbet føres stadig af Julian Alaphilippe, der blev nummer to på etapen, men det overrasker ikke helt Fuglsang.

»Han plejer at kunne gøre godt, når det er to stigninger som i dag - også selvom der bliver kørt til. Det plejer at være mængden af dage, hvor der blive kørt til, der dræber ham,« siger Fuglsang.