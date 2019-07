Så kom sidevinden.

Og det endte med at koste dyrebar tid for det danske Tour-håb, Jakob Fuglsang.

Allerede med 80 kilometer tilbage af etapen var der antydninger af, at der kunne blive kørt sidevindskørsel. Og med cirka 30 kilometer tilbage af etapen kom det så.

Decueninck-Quick Step satte pres på med Julian Alaphilippe i den gule trøje, og feltet sprang i atomer. Efter et par kilometer stod det klart, at flere favoritter var fanget bagved - heriblandt Jakob Fuglsang. I toppen kan du se Jakob Fuglsang ved holdbussen kort efter dagens etape.

Alaphilippe i gult sætter pres på i finalen. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Danskeren sad i en gruppe med blandt andre Rigoberto Uran, Thibaut Pinot og Richie Porte, og de fire favoritter forsøgte at indhente de forreste.

Med cirka 18 kilometer tilbage var Fuglsang-gruppen bare 12 sekunder efter de forreste, hvor Team Ineos og Deceuninck-Quick Step satte farten. Men da kunne man se, at Fuglsang og co. ikke havde mere at give af.

Fuglsang og de andre favoritter i hans gruppe endte med at tabe hele et minut og 40 sekunder til de forreste, hvor favoritter som Geraint Thomas, Egan Bernal og Nairo Quintana sad.

Etapen blev vundet af Wout van Aert,