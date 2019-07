Jakob Fuglsang havde kun en enkelt hjælperytter tilbage, da det spidsede til på sjette etapes sidste stigning.

Hans spanske holdkammerat Pello Bilbao havde ellers over for B.T. gjort det klart, at han skulle sidde hen mod afslutningen, men han var ikke til at se.

I stedet var kun Andrey Lutsenko, der kunen hjælpe den danske Astana-kaptajn. Men alligevel var sportsdirektør Lars Michelsen over for B.T. ikke bekymret.

»Man vil altid gerne have flere, der sidder med ham på det sidste bjerg. Og jeg kender ikke til årsagen. Jeg er sikker på, at hvis de havde kunnet, så var de der. De vil det gerne, så der er ingen diskussion om, at de skal lave det stykke arbejde, men hvad der måske er gået galt, er jeg ikke klar over.«

Men er det ikke et problem, at Team Ineos og Movistar sad med flere hjælpere, mens Jakob kun havde Lutsenko?

»Nej, det er ikke noget problem. Vi har, hvad vi har, og hvis de ikke har mere at skyde med, så er det jo arbejdet op imod bjerget, de skal tage sig af. Så må Lutsenko sidde der til sidst,« siger han og fortsætter:

»Men for alle er det jo også lidt en on eller off dag at køre den første dag i bjergene, så mon ikke de kommer tilbage.«

Danske Jakob Fuglsang kørte i mål som nummer ni på etapen - ni sekunder efter sidste års Tour-vinder Geraint Thomas, men ellers sammen med favoritgruppen.

6. etape blev vundet af Bahrain-Meridas Dylan Teuns, der sad i udbrud det meste af dagen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere 6. etape blev vundet af Bahrain-Meridas Dylan Teuns, der sad i udbrud det meste af dagen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Og derfor var det også en tilfreds dansk sportsdirektør, der efterfølgende gjorde status på etapen.

»Vi er tilfredse. Jakob blev beskyttet og brugte ikke unødvendig energi og kom frem i finalen, som han skulle. Godt hjulpet til allersidst af Lutsenko, og sætter ikke rigtig noget tid til.«

»Han sidder med favoritterne og falder ikke igennem. Det var der jo nogle, der gjorde, så vidt jeg har forstået,« siger Michaelsen med henvisning til ryttere som Nibali og Romain Bardet, der begge tabte over to minutter.

Jakob Fuglsang ligger efter torsdagens etape nummer 11 i klassementet, 1 minut og 19 sekunder efter Trek-Segafredos Giulio Ciccone.

Fredag venter en flad etape på 230 kilometer med mål i Chalon-sur-Saôn.