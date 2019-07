Der er nok mange danskere, der går og drømmer om at se Jakob Fuglsang på podiet, når Touren rammer Paris. Med god grund efter danskerens flotte forår.

Men i Frankrig er Jakob Fuglsang blevet ramt af et styrt og torsdag var det tid til den første store test i en sand bjergetape. Derfor var det store spørgsmål, hvor Fuglsang står efter 6. etape.

»Jeg er på en 11. plads i klassementet, så det er nok der omkring, jeg står,« lød det tørt fra den danske Astana-rytter.

Han kørte i mål som nummer ni, og han tabte ni sekunder til Geraint Thomas, som vandt Touren sidste år. Og det skyldtes en af de andre favoritter.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg mistede lidt, da Alaphilippe angreb, fordi jeg sad bag Ritchie Porte, der ikke kom af sted. Alt i alt er jeg godt tilfreds,« sagde Fuglsang, der også satte ord på den voldsomme afslutning op mod La Planche des Belles Filles.

»Den var led. Den var rigtig led. Først og fremmest på grund af gruset. Så det var svært at stå op og rigtigt få noget skub i cyklen. Og så de sidste 150-200 meter er lige op i himlen.«

Det blev aldrig den helt store dyst mellem favoritterne på 6. etape. Det var kun Geraint Thomas, der udfordrede til allersidst. Og det havde Jakob Fuglsang en mulig forklaring på.

»Der blev kørt jævnt stærkt, og så tror jeg, at den nye finale har gjort, at flere har tænkt, at de ikke skulle ud og spille hård negl, inden vi nåede til den sidste kilometer. Så åbnede Alaphilippe ballet, og så var det bare med at komme så hurtigt til målstregen som muligt.«