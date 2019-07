Livet som cykelrytter betyder, at man altid har en, man skal dele værelse med under et etapeløb. Sådan er det også under Tour de France.

Men selvom man er de to eneste danskere på holdet, så er det ikke en selvfølge, at man bor på hotelværelse sammen.

I hvert fald ikke for Astanas Jakob Fuglsang og Magnus Cort. Det danske Tour-håb deler nemlig værelse med Alexey Lutsenko fra Kazakhstan, afslører han.

»Der bliver mest talt italiensk, hvis vi snakker sammen,« siger Fuglsang og griner.

Han skal helst sove så længe som muligt og så gerne stresse afsted. Jakob Fuglsang om Magnus Cort

»Ej, han er meget stille og rolig, og det er rigtig fint. Det er også lidt, hvad der passer ind i forhold til, hvornår man vil op om morgenen. Der er Magnus (Cort, red.) én, der godt kan lide at sove længe. Han skal helst sove så længe som muligt og så gerne stresse afsted. Der er jeg mere til at stå op 20 minutter tidligere og så tage det lidt mere med ro.«

Det er ikke op til Astana-rytterne selv, hvem de ender på værelse med gennem de 26 dage, de er afsted.

Det er dog muligt at komme med nogle ønsker, og Fuglsang blev da også spurgt inden, om det var okay med Lutsenko som værelseskammerat.

Danske Magnus Cort deler selv værelse med en canadier, der faktisk er gået hen og blevet hans faste makker, fortæller han.

Danske Magnus Cort bor på værelse med canadiske Hugo Houle under årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Danske Magnus Cort bor på værelse med canadiske Hugo Houle under årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

»Jeg deler værelse med Hugo Houle. Det er en plan, der er blevet lagt på forhånd, og selvfølgelig kan man godt have ønsker, men jeg deler altid værelse med Hugo, når vi kører løb sammen.«

Men selvom Jakob Fuglsang ikke skal sove i samme rum som sin landsmand, så passer det ham godt at have ham med på holdet.

»Vi har et fint forhold, og jeg er glad for, at han er med på holdet. Som vi så i Dauphiné, så har han virkelig ramt formen på nuværende tidspunkt, selvom han måske ikke helt nåede formen i foråret. Men nu ser der ud til, at han virkelig har ramt den. Og det siger jeg så, selvom han vandt en etape i Paris-Nice.«

»Selvfølgelig er det altid sjovt at have en landsmand med og kunne snakke lidt dansk i ny og næ, men det er jeg jo ikke rigtig vant til - heller ikke derhjemmefra,« siger en storsmilende Fuglsang, der bor i Monaca sammen med sin luxembourgske kone, Lolou Fuglsang.

De danske Astana-drenge og resten af Tour-feltet skal på fjerde etape ud på en 213,5 kilometer lang kuperet etape med mål i franske Nancy.