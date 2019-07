Den franske superstjerne Julian Alaphilippe var både glad og berørt, da han efter mandagens etape sad til pressemødet.

For selvom han kunne glæde sig over en etapesejr og en gul førertrøje, så gik tankerne også på hans danske holdkammerat Kasper Asgreen, der var involveret i et voldsomt styrt kort før mål.

»Selvfølgelig tænker jeg meget på ham. Jeg har ingen oplysninger og har lige hørt, at Kasper var styrtet. Selvfølgelig er jeg meget berørt af det, og jeg håber, at han er okay,« svarer han på B.T.s spørgsmål og fortsætter:

»Han leverede en stor, stor arbejdsindsats i dag og havde også en stor præstation i går i holdtidskørslen. Jeg skylder ham også lidt sejren i dag, og jeg håber virkelig, at han har det godt, og at jeg får nogle beroligende nyheder meget snart.«

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Kasper Asgreen røg en tur i asfalten på afslutningen af 3. etape, da han kørte ind i en helle midt på vejen.

Hans danske holdkammerat på Deceuninck Quick-Step Michael Mørkøv sad i samme gruppe, da uheldet skete.

»Vi skulle egentlig bare rulle stille og roligt til mål, men så kørte han ind i en midterhelle, som han overså,« sagde Michael Mørkøv til Ritzau.

»Det var egentlig et meget grimt styrt, men jeg har hørt, han skulle være okay.«

Kasper Asgreens cykel var knækket midtover, mens hjulet helller ikke havde det for godt efter det voldsomme styrt. Foto: Daniel Nøjsen Fallah Vis mere Kasper Asgreens cykel var knækket midtover, mens hjulet helller ikke havde det for godt efter det voldsomme styrt. Foto: Daniel Nøjsen Fallah

B.T. var til stede, da en forslået Kasper Asgreen efter etapen blev lagt ind i en ambulance og kørt til hospitalet for yderligere undersøgelser.

Her havde han skrammer i panden og så alvorlig ud i ansigtet, men var i stand til at gå selv.

Julian Alaphilippe vandt 3. etape efter en solokørsel på de sidste 15 kilometer. Han kørte sig samtidig i den gule førertrøje.

Husk, at du i aften kan læse Jakob Fuglsangs daglige klumme på bt.dk.