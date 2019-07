Thibaut Pinot forlader årets Tour De France.

Det franske håb, Thibaut Pinot, valgte i dag at stige af cyklen og forlade dette års Tour de France to dage inden, at feltet når Paris.

Det var en tydelig frustreret og smerteplaget Pinot, som forholdsvis tidligt på etapen gled ned gennem feltet.

Franskmanden var angiveligt plaget af store smerter på grund af et trælår.

Thibaut Pinot bliver trøstet af en holdkammerat, da han forlader Tour De France. Foto: MARCO BERTORELLO

TV-billederne viste en Pinot, som tydeligt diskuterede med sin sportsdirektør. Derefter steg han af cyklen for at få hjælp til at få klippet en bandage af sit knæ.

Pinot kom tilbage på cyklen, og viste et væsentligt bedre tråd. Men pludselig sad han i gruppe med nordmanden Kristoff, og det siger vidst meget om, hvor langt at det franske klassementshåb var røget tilbage.

Holdbilen kaldte altså heller ingen af hans FDJ-holdkammerater ned for at hjælpe ham tilbage til favoritterne.

Det var nok en hentydning til, at de havde opgivet håbet om at få Pinot tilbage i klassementet.

Grædende satte han sig ind i FDJ-holdets bil, da der manglede omkring 90 kilometer af bjergetapen

Inden dagens start lå franskmanden nummer fem i klassementet med et minut og 50 sekunder op til landsmanden Julian Alaphilippe i den gule trøje.

I alt har 20 ryttere forladt dette års Tour De France.

