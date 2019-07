Belgiske Wout Van Aert er styrtet på hans enkeltstart.

Han er omgivet af ambulancefolk, som undersøger og behandler ham på stedet.

Van Aert styrter ind i barrieren med 1,1 kilometer tilbage af enkeltstarten.

Den 24-årige forhåndsfavorit var ellers godt på vej til at slå danske Kasper Asgreen, som havde bedste tid, da belgieren ramte asfalten.

Jumbo-Visma rytteren har heldigvis vist livstegn, men det var altså et meget alvorligt styrt.

Tyve minutter efter, at belgieren styrtede, blev han kørt væk i en ambulance.

Han udgår derfor af årets Tour De France. Det bekræfter hans hold Jumbo-Visma på Twitter.

'Wout Van Aert har forladt løbet efter hans styrt. Han er ved bevidsthed og har et kødsår på øverste del af højre ben', skriver de.

Danske Kasper Asgreen, som lige nu har anden bedste tid på etapen, er nu ude og advare om netop det sving, hvor at Van Aert styrtede (se Tweet nedenunder)

Fuuuck, sorry to see @WoutvanAert go down like that!! That corner is fucking tricky! Watch out guys — Kasper Asgreen (@k_asgreen) July 19, 2019

Opdateres..