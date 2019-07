Danske Kasper Asgreen overså en midterhelle på Tour de Frances tredje etape og styrtede slemt.

Tirsdag var han dog klar til at stille start, og det var en nyhed, der glædede Quick-Step-danskerens familie, der er på besøg i det franske.

B.T. møder Kasper Asgreens onkel, tante og kusine umiddelbart efter de har stået foran holdbussen og hyggesnakket lidt med hovedpersonen.

»Vi så ham, da han kom op ad bakken tyve minutter efter de andre, og så var vi godt klar over, at der var sket noget. Vi var selvføglelig bekymret,« siger Steen Asgreen.

Kasper Asgreens onkel, tante og kusine er lige nu i Frankrig for at støtte danskeren, der er med i Tour de France for første gang. Fra venstre er det Steen Asgreen, Camilla Asgreen og Desiree Asgreen. Foto: Daniel Nøjsen Fallah Vis mere Kasper Asgreens onkel, tante og kusine er lige nu i Frankrig for at støtte danskeren, der er med i Tour de France for første gang. Fra venstre er det Steen Asgreen, Camilla Asgreen og Desiree Asgreen. Foto: Daniel Nøjsen Fallah

»Heldigvis sad han på cyklen og cyklede selv, så det var gode tegn, og da vi så ham efterfølgende var vi mere rolige,« forklarer onklen.

Efter etapen var der ellers bekymrende meldinger fra Deceuninck-Quick-Step-lejren, der ikke vidste, om han ville stille til start tirsdag.

Men tirsdag morgen forklarede danskeren så selv over for pressen, at han havde bestået alle prøver for hjernerystelse uden problemer, og kun havde lidt smerter omkring nakken.

»Efter omstændighederne har jeg det okay. Det var et hårdt styrt, men jeg er sluppet heldigt fra det. Jeg har lidt ondt i muskulaturen omkring nakken, men jeg har ikke hovedpine eller noget som helst.«

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Og efter familiens snak med 24-årige Asgreen, der i år er med i Tour de France for første gang, var de også fortrøstningsfulde.

»Han skal nok komme igennem, og hvis lægerne siger okay for ham, så skal han nok cykle,« siger en fortrøstningsfuld Steen Asgreen, inden kusinen, Camilla Asgreen, bryder ind:

»Han er den sejeste i vores familie i hvert fald.«

Kasper Asgreen tager en stille og rolig dag, når Tour-feltet på en flad 4. etape har mål i franske Nancy.