Jakob Fuglsangs kone, Loulou, har det med at være lidt af en spåkone.

I foråret ramte hun helt plet, da hun spåede, at han ville blive nummer tre, to og til sidst ét i forårsklassikerne. Og derfor skulle pressen da også vide, hvad forudsigelsen var forud for Touren.

Men, men men. Lige præcis dét vil Jakob Fuglsang ikke ud med,

»Det vil jeg ikke fortælle jer. Ikke for nuværende. Lad os se hen ad vejen, om det går, som hun har spået,« sagde han med et smil på læben til pressen.

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

Han åbnede dog alligevel op for, at forudsigelsen ikke ligefrem gjorde ham ked af det.

»Jeg synes, det er godt. Så må vi se, hvad I synes, når vi når så langt, og hvis det går i opfyldelse.«

Det var under forårets Liege-Bastogne-Liege, at Loulou Fuglsang for alvor beviste, at hun har en evne til at se ind i fremtiden.Efter sejren var Loulou Fuglsang lykkelig naturligvis for sin mands bedrift og afslørede, at hun havde forudsagt, at han ville vinde.

Forinden havde hun sagt, at han ville blive nummer tre i Amstel Gold Race og en andenplads i Fléche Wallone.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Jeg troede rigtig meget på det her, og jeg tror, det gav ham motivation. Han ønskede også, at jeg skulle få ret,« sagde hun dengang.

B.T.s sportschef, Søren Klæstrup, kunne så senest i en klumme fortælle, at Fuglsangs kone såmænd også havde spået, at han ville vinde Critérium du Dauphiné, hvilket som bekendt også viste sig at være rigtigt.

Så er spørgsmålet så bare, hvad ‘spåkonen’ har set i krystalkuglen, når det gælder verdens største etapeløb. Tiden vil vise, om hun får ret.

Tour de France har allerede budt på dramatik for Jakob Fuglsang, efter han styrtede på første etape.

Mandag skal feltet ud på en 215 kilometer lang kuperet etape med mål i den franske by Epernay.