Sidevindskørsel og Jakob Fuglsang. De to elementer er normalt en rigtig god kombination, men på mandagens 10. etape af Tour de France var de alt andet end venner.

1 minut og 40 sekunder endte det danske Tour-håb med at miste i vinden, og det undrer i den grad Eurosports cykelkommentator og ekspert Thomas Bay.

»Sådan en etape med sidevind skulle normalt være til Jakobs fordel, Det er meget, meget sjældent, at han misser sidevindskørsel. Det var ærgerligt, men også meget usædvanligt, at han ikke sad på den rigtige side, da det splittede,« siger han til B.T.

Det var med omkring 40 kilometer til mål, at feltet splittede i vinden og favoritter som Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Richie Porte og Rigoberto Uran blev fanget bagved.

Den største overraskelse i den gruppe var Jakob. Thomas Bay, cykelekspert og kommentator på Eurosport

»Det er noget, som Fuglsang normalt er rigtig god til, og det var faktisk der, hvor han skulle have vundet 1 minut og 40 sekunder til sine konkurrenter fremfor at sætte dem til. Det undrer mig,« siger Bay og fortsætter:

»Den største overraskelse i den gruppe var Jakob, fordi han normalt er rigtig, rigtig god til at køre i sidevinden og sidde rigtigt på de tidspunkter.«

Astana-kaptajnen forklarede i sin daglige klumme i B.T., at det i første omgang var en rundkørsel, der gjorde, at ham og holdet faldt langt tilbage i feltet, og da de så skulle have vandflasker, kørte de oppe foran.

LÆS HELE KLUMMEN LIGE HER.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Efterfølgende har der været kritik af både ham, men også holdet for ikke at sidde godt nok med deres kaptajn. Men selv det burde ikke have indflydelse på, hvor danskeren sad, mener Thomas Bay.

»Så kan man tale hold og rundkørsler og alt mulig andet, men normalt vil jeg sige, at uanset hvad så plejer Jakob på egen hånd at sidde på den rigtige side, når det splitter.«

Inden Touren udtalte Jakob Fuglsang også, at hvis han skulle drømme om mere i årets Tour, så skulle det være noget brosten, regn og blæst..

»Nu fik han blæst og tabte på det, og det viser meget godt, at det er så specielt, at han taber tid. Det er derfor, det ærgrer Jakob så meget. Han ved, at under normale omstændigheder, så sidder han der,« siger Bay.

Alligevel mener Eurosport-eksperten, at det er noget, der sker i cykelløb.

»Det er cykelløb, og de fleste, der har kørt sidevind ved, at det sker for selv de bedste, at de sidder forkert. Kommer du i det øjeblik, det sker, til at sidde forkert, så er der ikke noget at gøre. Det er ikke som i bjergene, hvor man med gode ben lige kan lukke hullet.«

Efter 10. etape ligger Jakob Fuglsang nu nummer 16 i klassementet.

Her er han 3 minutter og 22 sekunder efter den gule førertrøje, Julian Alaphilippe, og 2 minutter og 10 sekunder efter Geraint Thomas, der er den bedst placerede af forhåndsfavoritterne.