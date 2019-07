Chris Froome er tilbage i sit rette element.

»Jeg tror helt sikkert, at han kommer tilbage. Hans rehabilitering går virkelig godt,« lyder det fortrøstningsfuldt fra Team Ineos' manager, Dave Brailsford.

Cykelfans verden over kan håbe på at få cykelstjernen Chris Froome at se på landevejene snart igen.

Han har nemlig været oppe på sin cykel igen, fortæller Dave Brailsford på holdets pressemøde på den første hviledag i Touren.

Den firedobbelte Tour De France-vinder Chris Froome lå i en hospitalsseng i 22 dage, før han blev udskrevet.

Det skete, efter han styrtede 12. juni under en træningstur på enkeltstartsruten ved løbet Critérium du Dauphiné. Briten ramte asfalten med 54 kilometer i timen, og det stod hurtigt klart, at styrtet var alvorligt.

Han fik pådraget brud på højre lårben, hoften, havde flere brækkede ribben og blev derefter opereret i seks timer. Efterfølgende viste scanninger desuden, at Chris Froome havde pådraget sig et brud på nakken.

Det betød, at Chris Froome ikke stillede til start ved dette års Tour De France. Men selvom han er fraværende, er han stadig et emne.

Vis dette opslag på Instagram Not how I planned to get one of these this year Merci @maillotjaunelcl Et opslag delt af Chris Froome (@chrisfroome) den 3. Jul, 2019 kl. 4.30 PDT

På Team Ineos’ pressemøde på første hviledag kunne Dave Brailsford fortælle, at Froome er i kraftig bedring efter sit alvorlige styrt.

»Han er nået dertil, at han kan sidde på en cykel og kan træne med ét ben, hvilket er noget af en præstation,« sagde Brailsford og fortsatte:

»Så han kommer helt sikkert tilbage. Men jeg ser det ikke lige i denne sæson,« sagde han.

Cykelverdenen går altså stærkt ud fra, at Chris Froome gør Tour-comeback næste år. Det er da også det signal, som han sender til sine konkurrenter, når han er at finde på cyklen blot 11 dage efter, at han blev udskrevet.