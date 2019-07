»Det er til at få lange løg af sådan nogle typer.«

Franske Stéphane Rossetto lagde ikke fingrene imellem, efter han kom i mål i Toulouse efter 11. etape af Tour de France.

Cofidis-rytteren var endnu engang en del af et udbrud, men heller ikke denne gang holdt det hjem, og det irriterede den 32-årige franskmand.

»Vi kørte et flot cykelløb, og vi prøvede. jeg siger til mig selv, at jeg får dem en dag, og at det vil virke. Til gengæld skal alle være loyale, hvis det skal fungere,« sagde Rossetto til pressen efter etapen.

Stéphane Rossetto (tv.) er en af de ryttere, der har været mest i udbrud under årets Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

I løbet af dagen sad franskmanden i udbrud med Lilian Calmejane fra AG2R, Anthony Perez fra Cofidis og belgiske Aime De Gendt fra Wanty-Gobert, og Rossetto langede hårdt ud efter belgieren efter etapen.

»Lilian var loyal, og Anthony var også. Men ham belgieren... Vi aftalte, at vi skulle give den fuld gas fra et specifikt tidspunkt, men han kørte bare videre i samme tempo og kørte bare sin cykel op og tog føringer i det tempo. Han smadrede det hele for at få det røde rygnummer,« sagde Stéphane Rossetto med hentydning til, at man får det røde rygnummer, hvis man bliver kåret til dagens mest angrebslystne rytter.

Og så kunne franskmanden ikke holde sig tilbage.

»Det er til at få lange løg af sådan nogle typer. Du kan ikke gennemføre et udbrud med folk som ham. Alle skal være på samme bølgelængde, man skal være et hold,« sagde den frustrerede Cofidis-rytter onsdag eftermiddag.