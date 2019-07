Fredagssnolder fik på 7. etape en helt ny betydning for Katusha-rytteren Mads Würtz Schmidt.

Danskeren havde sikret sig mod en lang dag i sadlen med hjælp fra en af holdets sponsorer.

»Jeg har snuppet en pose vingummier fra Haribo med i baglommen. De er vores sponsor. Jeg klipper toppen af posen, og så kan jeg lige snacke en gang imellem. Det er meget lækkert,« siger Tour-debutanten.

Men 21 etaper og meget lange dage fyldt med uendelige mængder sukker er ikke just sundt på tænderne. Derfor har Mads Würtz Schmidt en fast rutine, kort tid efter han er kommet i mål.

Mads Würtz Schmidt har kørt et fornemt Tour de France indtil videre. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Mads Würtz Schmidt har kørt et fornemt Tour de France indtil videre. Foto: Claus Bonnerup

»Jeg sørger for at børste tænder, når jeg kommer i bussen. Et hurtigt bad og så får tænderne en tur. De skal renses. Vi får rent sukker ind konstant, selv det i dunken er sukkervand, så jeg husker at børste tænderne,« siger Mads Würtz Schmidt, der på en etape som fredagens lange, udmattende omgang havde fokus på at få nok mad indenbords.

»Jeg kører mest fast føde ned på en etape som denne. Der er ikke rigtig grund til gels (koncentreret sukker, red.). Sukkeret er først til sidst. Jeg har én gel med, resten af maden er riskager og en bar. Det hurtige sukker er for at få et et kick til sidst. Ellers er det bare at holde tanken fuld. Selvom vi ikke kører stærkt, kan man stadig gå kold, hvis man ikke spiser. Så jeg fylder på, så jeg ikke bruger af mine reserver.«

Kan du holde ud at spise så meget, som der reelt skal til?

»Ja, det går egentligt fint. Vi har et ret godt udvalg, og vores soigneurs er dygtige til at forberede mad til os,« siger Mads Würtz Schmidt.