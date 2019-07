Tour-rytterne snyder.

Historien har vist, at de har dopet sig, men det er nu ikke det, denne lille artikel skal handle om. Det handler om snyd med udstyret.

For Tour de France er verdens største cykelløb - ja også en af verdens største sportsbegivenheder, selvom folkene bag Tour-starten i Danmark har fået kritik for at pynte lige lovligt med antallet af tv-seere - og de mange sponsorer på de 22 Tour-hold vil enormt gerne udnytte opmærksomheden.

Derfor lancerer de det ene nye produkt efter det andet. Oakley med nye solbriller, Cannondale med nye cykler og Giro med nye sko for bare at nævne få nye produkter. Dertil kommer der speciallakeringer af cykelrammerne og særlige Tour-trøjer på udvalgte hold.

Men der er bare det, at rytterne ikke altid er helt vilde med de produkter, sponsorerne stiller til rådighed, og det betyder, de må være snyde.

Danske Mads Würtz Schmidt kører på Katusha, og her er den russiske stjerne Ilnur Zakarin hoppet i et par snydesko.

Han kører i virkeligheden med cykelsko af et mærke, der ikke sponsorer holdet.

Normalt skal rytterne kører i sko af mærket Sidi, og derfor har Zakarin fået lavet et særligt skoovertræk, han kan hive ud over sine sko. Overtrækket får dem til at ligne en officiel Sidi- sko, men det er det bare ikke.

epa07698496 Russia's Ilnur Zakarin of team Katusha Alpecin before the 1st stage of the 106th edition of the Tour de France cycling race over 194km around Brussels, Belgium, 06 July 2019. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere epa07698496 Russia's Ilnur Zakarin of team Katusha Alpecin before the 1st stage of the 106th edition of the Tour de France cycling race over 194km around Brussels, Belgium, 06 July 2019. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Præcis samme trick benyttede Jakob Fuglsang sig faktisk af under Touren sidste år. Han kørte i et par cykelsko af modellen Shimano S-Phyre RC9, men ifølge aftalen med Astana var det ikke i orden, og så snød han med et særligt overtræk i lycra.

Det overtræk kan vaskes og har den fordel, at rytterne dermed hele tiden kan få deres sko til at se spritnye ud. Helt rene og hvide.

»Folk spurgte mig hele tiden sidste år, hvordan jeg kunne holde min sko så rene. Tricket var det skoovertræk,« fortalte Fuglsang B.T. for en måneds tid siden.

Skoene er langt fra eneste snydetrick. Det sker tæt med sadlerne, hvor der laves knap så kønne løsninger. Mere om det en anden gang.