»Det er nok mere min familie, der ikke kan lide ham, haha.«

Danske Michael Valgren var i strålende humør onsdag morgen inden 11. etape af årets Tour de France.

Indtil videre har han ikke haft så meget tur i den, men ikke desto mindre fremstod han meget afslappet, da B.T. mødte ham for at tale om kritikken, han har været udsat for.

»Jeg tror ikke, at min mor synes, det er så fedt, at han sidder og sviner hendes søn til. Det kan man jo godt forstå. Hvis jeg gik ud og sagde noget dårligt om Michael, så tror jeg heller ikke, at hans mor ville synes, det var særlig sjovt,« fortalte Michael Valgren med et smil på læben og henvisning til den kritik, han har fået af Ekstra Bladets ekspert under Tour de France, Michael Rasmussen.

MUM! Always with me. My mum gives me every year in the @letourdefrance a picture of her so I don't forget her. But hey, come on who will ever forget their mum

Det hele blev dog sagt med et smil på læben.

Tidligere under Tour de France delte Michael Valgren et billede af sig selv på Instagram, hvor han står med et billede af... sin mor.

'MOR! Altid med mig. Min mor giver mig hvert år til Tour de France et billede af sig selv, så jeg ikke glemmer hende. Men hallo, hvem ville nogensinde glemme sin mor,' skrev Dimension Data-rytteren i sit opslag.

Historien melder dog intet om, hvorvidt Michaels Valgrens mor rent faktisk har et horn i siden på Michael Rasmussen.