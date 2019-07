Nogle gange står de ved holdbusserne og skuer rundt som de chefer, de er. Andre gange er de som forsvundet.

Livet som holdejer for et cykelhold er helt særligt, og anderledes er det ikke for Astana-bossen Alexandr Vinokurov.

Under dette års Tour de France har han været ind og ud af cykelløbet som en anden svingdør, og spørger man holdets personale, så trækker de bare på skuldrene, hvis man en dag spørger, hvor chefen er.

Fra den ene dag til den anden kan han pludselig have taget et fly, mens han to dage senere igen er i Frankrig - ofte til stor overraskelse for hele holdet.

Faktisk er det lidt som at slå plat eller krone, hvorvidt Vinokourov som en anden troldmand har taget sin usynlighedskappe på eller ej.

Sådan er det faktisk hos langt de fleste holdchefer, og Deceuninck- Quick-Steps øverste chef, Patrick Lefevere, er et andet godt eksempel på det.

Som chef er det også dem, der står for det endelige ansvar, når det kommer til at skaffe flere sponsorer og dermed penge til holdet. Det er også dem, der laver kontraktforhandlinger med rytterne og deres agenter og i sidste ende træffer beslutningen om, hvilke ryttere de vil og ikke vil have på holdet.

Søndag kører Tour de France-feltet 21. etape, der som altid slutter på Champs-Élysées - og her burde der være garanti for at spotte en boss eller to.