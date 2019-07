No cheering in the press box.

Sådan lyder en af de helt klassiske vendinger inden for journalistikken, men den blev gjort kraftigt til skamme efter fredagens enkeltstart ved Tour de France.

Den franske publikumsyndling Julian Alaphilippe kørte en sensationel enkeltstart, der overraskede de fleste iagttagere og smadrede konkurrenterne. Jo, han vandt simpelthen enkeltstarten.

Det overraskede også horden af journalister, der befandt sig i pressecenteret i Pau.

Julian Alaphilippe henrykker både journalister og fans i Frankrig. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Julian Alaphilippe henrykker både journalister og fans i Frankrig. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Da Alaphilippe krydsede målstregen og vandt etapen, leverede pressecenteret en applaus af den franske helts kørsel. Ikke helt i tråd med journalistikkens objektive og saglige ånd.

Men præstationen var simpelthen så stor, overraskende og imponerende, at store dele af journaliststanden bøjede sig i støvet for den 27-årige franskmand.

Julian Alaphilippe har nu kørt i den gule trøje i otte dage ved årets Tour de France, selvom franskmanden ikke i udgangspunktet har ambitioner i det samlede klassement.

Men det kan være, at Alaphilippe skulle revurdere sine planer.