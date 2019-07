Tour de France er lig med kaos. Kæmpe kaos.

Vejene flyder med biler, mennesker, busser og cykler, og mens man ofte forbinder verdens største cykelløb med en flok elegante cykelryttere, der flyder hen over de franske landskaber, er virkeligheden en helt anden bag facaden.

For det er et kæmpe logistisk kaos at flytte felt, hold, journalister, sponsorer, partnere mm. rundt i Frankrig, og den del er straks mindre smuk end det, der foregår foran kameraerne.

Det fik Astana at mærke på gårsdagens etape, der startede i byen Saint-Flour.

Jakob Fuglsang og resten af holdet overnattede på et hotel fire kilometer fra den midtfranske landsby, men på grund af logistik så det ud, som om holdet ville blive nødsaget til at køre en omvej på 70 kilometer for at nå til startbyen.

Heldigvis for holdet fik pressemand Sven Jonker forhandlet sig frem til at tage den direkte, korte rute til byen, som han prøvekørte en halv time før, Astana-bussen selv skulle med ruten.

Bingo. Perfekt for holdet, og det tog pressemanden fem minutter at køre fra holdets hotel til Saint-Flour af vejen, som specielt blev åbnet for det kasakhiske hold. Men så gik det galt, da resten af mandskabet kørte mod startbyen.

Her fik både holdbus og sportsdirektørbiler forbudt adgang af den korte rute, og derfor måtte stab og ryttere køre 45 minutter i stedet for fem. Tour de France, når det er værst.