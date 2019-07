3.480 km.

Det er længden på årets Tour de France, som ved start havde 176 deltagere. Men det legendariske franske etapeløb er ikke nemt at slide sig igennem. Jo længere man kommer i løbet, jo flere udgår også.

Sådan gik det desværre også danske Jakob Fuglsang, der havde fået besøg af hustruen Loulou ved hviledagen i mandags.

Meningen var, at hun og veninden Jenna skulle følge den sidste uge af løbet i bil, men det satte den danske cykelstjernes exit en stopper for.

Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

Derfor valgte Loulou og Jenna at afbryde den ellers planlagte roadtrip, da Jenna ikke havde mod på at køre rundt alene. Det viste sig at være en god beslutning.

For Jenna er ingen andre end danske Søren Kragh Andersens kæreste. Og onsdag, få timer efter hun, Loulou og Jakob Fuglsang kørte mod Luxembourg, kom nyheden om, at Søren Kragh Andersen udgår af Tour de France.

Team Sunweb-rytteren har døjet med siddesår under store dele af løbet og viste sig at være så generet af det, at han måtte udgå efter 17. etape.

Dermed er der syv danskere tilbage i Tour de France. Magnus Cort (Astana), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Michael Mørkøv og Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Lars Bak og Michael Valgren (Dimension-Data).