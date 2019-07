På det der udefra lignede en mildt sagt kedelig 4. etape var danske Magnus Cort desværre involveret i et styrt, der betød, at hans lillefinger brækkede.

Flere store navne var involveret i styrtet.

Blandt andre Richie Porte, Tony Gallopin og Christophe Laporte. I alt 15 mand blev taget ned.

Magnus Cort vidste godt, den var gal, og kom relativt hurtigt over til den lægevogn, der altid holder tæt på målstregen og kan fikse rytterne omgående, ligesom lægerne kan røntgenfotografere rytterne for potentielle brud og skader.

De mange faldne i styrtet på 4. etape betød dog, at der blev kø foran lægevognen.

BORA - HANSGROHE-rytteren Patrick Konrad lignede ikke en mand, der var helt på toppen.

Han var ikke slemt medtaget på kroppen, men han så svimmel ud og efter at have ventet lidt for længe, måtte han finde en plads i skyggen bag lægevognen.

Østrigerne Konrad er en af de stærke navne hos BORA-HANSGROHE, og han blev derfor skærmet af en medarbejder fra holdet.

Den medarbejder var ikke meget for at svare på B.T.s spørgsmål og blev sur, da han blev spurgt til status på Konrad. Det ville han ikke deltage i.

Patrcik Konrad ventede, fordi Cofidis-rytteren Pierre Luc Perichon selv havde stået foran lægevognen og gloet, fordi Magnus Cort var inde og få tjekket fingeren.

Ventetiden efter 4. etape, og skadernes omfang, hører trods alt til en mildere omgang under Touren, hvor de i løbet af de 21 etaper er massiv gennemgang i lægevognen.