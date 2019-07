Enkeltstart. En af cykelsportens mytiske og karakteristiske discipliner.

I årets Tour de France stiller rekordmange danskere til start (hele ni!), og tre af dem blev spået til at kunne levere et flot resultat i fredagens enkeltstart, der bød på 27,2 km. med start og slut i den sydfranske by Pau.

Især Kasper Asgreen fra Deceuninck-Quick Step og Sunwebs Søren Kragh Andersen så umiddelbart til at kunne spille en rolle på dagens etape. Det samme gjaldt Mads Würtz Schmidt fra Katusha.

Asgreen og Würtz leverede begge flotte indsatser i forhold til det forventede, mens Søren Kragh Andersen formentlig vil være en smule skuffet over sin præstation.

Jeg tror, at det er den bedste enkeltstart, jeg har kørt, siden jeg blev professionel. Mads Würtz Schmidt

»Jeg er glad for den enkeltstart, jeg har kørt i dag (fredag, red.). Benene er trætte, men det kørte okay derude,« sagde Asgreen, efter han kørte i mål.

For Kasper Asgreen gælder det karrierens første Tour de France. Men det var ikke noget, man kunne mærke på den 24-årige koldingenser på fredagens enkeltstart. For længe var han faktisk indehaver af den hurtigste tid.

»Jeg havde hele tiden tænkt, den skulle have en over nakken. Ruten er hårdere, end den ser ud på profilen,« sagde Asgreen.

Danskeren kørte ud som en af de første på ruten, da han lå blandt de sidste i det samlede klassement. Alligevel var han en af de hurtigste på dagens enkeltstart, som han gennemførte iført dannebrogstrøjen, da han er nykåret dansk mester i enkeltstart.

Kasper Asgreen var blandt de ti hurtigste på fredagens enkeltstart. Foto: YOAN VALAT Vis mere Kasper Asgreen var blandt de ti hurtigste på fredagens enkeltstart. Foto: YOAN VALAT

Quick Step-rytteren var »godt tømt af« efter 13 etaper af årets løb, men alligevel kørte han en rigtig stærk enkeltstart. Han fik lov til at sidde i det såkaldte hot-seat i omkring halvanden time, som er dér, hvor etapens foreløbigt hurtigste rytter får lov til at sidde... Indtil han blev slået.

»Det var dejlig køligt med air condition og sjovt at følge med i tiderne for at få en fornemmelse af, hvordan jeg har kørt,« forklarede Kasper Asgreen.

Belgieren Thomas De Gendt endte med at vippe Kasper Asgreen af pinden og slog ham med 16 sekunder. Derfor skulle der laves et bytte i hot-seat.

»Kan jeg holde den i top-10 fra nu af, kunne det da være meget sjovt,« sagde Asgreen, da han kom ud til medierne.

Det lykkedes for Kasper Asgreen, selvom klassementrytterne kørte hurtigt. Meget hurtigt. Asgreen endte med en 8.-plads på etapen, der på sensationel vis blev vundet af holdkammeraten Julian Alaphilippe.

Den 25-årige Kastusha-rytter Mads Würtz Schmidt kørte sig til den 20.-hurtigste tid, og danskeren var også tilfreds med sin kørsel på fredagens etape.

»Jeg kunne ikke køre stærkere. Jeg er rigtig tilfreds. Jeg tror, at det er den bedste enkeltstart, jeg har kørt, siden jeg blev professionel. Så jeg er glad, rigtig glad,« fortalte han efter etapen.

»Det var rart at mærke, at der var power, gode ben, og at det bare fungerede på cyklen. Det var en stor forløsning.«

Jakob Fuglsang kom i mål som nummer 12, mens Søren Kragh Andersen blev nummer 31 på etapen.

Her er de øvrige danskeres resultater: