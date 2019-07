Kasper Asgreen kører fantom-tid på Tour-enkeltstart.

Danskeren lagde stærkt fra start, da han blev sendt ud på ruten klokken 14:06 i sin dannebrogstrikot, som viser, at han er dansk mester i enkeltstart.

Lige inden ham startede de to forhåndsfavoritter Chad Haga og Tony Martin. Undervejs på Asgreens tur formåede han altså at overhale Tony Martin.

Danskeren kørte en god tid, og han følte, han havde benene, selvom han var træt. Han kom ind i tiden 35 minutter og 52 sekunder.

Danske etapesejre i Tour de France 2018: Magnus Cort (15. etape)

2009: Nicki Sørensen (12. etape).

2007: Michael Rasmussen (8. etape og 16. etape).

2006: Michael Rasmussen (16. etape).

2005: Michael Rasmussen (9. etape).

2003: Jakob Piil (10. etape).

1996: Bjarne Riis (9. etape og 16. etape) - Rolf Sørensen (13. etape)

1994: Rolf Sørensen (14. etape).

1994: Bjarne Riis (13. etape).

1994: Bo Hamburger (8. etape).

1993: Bjarne Riis (7. etape).

1993: Jesper Skibby (5. etape).

1988: Johnny Weltz (19. etape).

1985: Jørgen V. Pedersen (10. etape).

1983: Kim Andersen, (12. etape).

1970: Mogens Frey (9. etape).

Han skal dermed sidde i hotseat, som er der, den førende rytter sidder.

Agreen slog amerikanske Chad Haga, som har anden bedste tid, med hele 30 sekunder.

»Jeg synes, det gik fint. Benene var gode, jeg var træt selvfølgelig. Men det er anden halvdel af Touren, så det er naturligt. Med trætte ben var det en okay enkeltstart,« sagde Asgreen kort efter etapen til TV 2.

»Jeg havde hele tiden tænkt, den skulle have en over nakken. Ruten er hårdere, end den ser ud på profilen. Bakkerne er rimelig hårde, så det ville ikke overraske mig, hvis en klassementsrytter vinder i dag,« fortalte han.

Asgreen fortæller, at han holder særligt øje med tiderne på belgiske Wout van Aert, Søren kragh Andersen og Geraint Thomas.

What a dominant performance from @k_asgreen in today's #TDF2019 time trial. 35:52 and he goes straight into the hot seat here in Pau.#WayToRide — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 19, 2019

