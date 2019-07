Mads Würtz Schmidt ville gerne have været en tur på podiet i Albi efter 10. etape.

Det kom han ikke. Og der har han svært ved at forstå.

For den 25-årige Katusha-Alpecin rytter var en del af mandagens lange udbrud, og han mener, at han havde fortjent at blive kåret som dagens mest angrebsivrige rytter - hvilket altså giver en tur på podiet i målbyen.

Det blev han ikke, og det behagede ikke Mads Würtz Schmidt.

Mads Würtz Schmidt i spidsen for dagens udbrud. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I stedet tilfaldt den ære Cofidis-rytteren Natnael Berhane fra Eritrea, hvilket danskeren ikke kunne forstå.

»Han tog nogle svanseføringer. Jeg forstår ikke, hvorfor det er ham, der får den. Jeg forstår det slet ikke. Det er en mærkelig beslutning,« siger Mads Würtz Schmidt til TV 2 SPORT efter dagens hæsblæsende etape.

Udbruddet var mere eller mindre dødsdømt, da feltet, anført af Deceuninck-Quick Step og Team Ineos, kørte hårdt på i sidevinden og satte flere konkurrenter i klassementet - heriblandt Jakob Fuglsang og Thibaut Pinot.

Mads Würtz Schmidt lægger vægt på, at han mener, han var den mest aktive i udbruddet og desuden var den sidste til at blive hentet af feltet.

Mads Würtz Schmidt falder tilbage efter en føring. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Og ser man forskellen på Berhane og Würtz Schmidt, så sejlede eritreaneren stille og roligt ned gennem feltet, mens danskeren hægtede sig på frontgruppen og rent faktisk kom i mål som nummer 13 på etapen.

»Det er nok lidt mere en popularitetskonkurrence, når det er en franskmand, der får den,« siger Mads Würtz Schmidt, hvor han dog nok mener en rytter fra et fransk hold.

Mads Würtz Schmidt har været en af de mest aktive ryttere i feltet indtil videre i dette års Tour de France, hvor han har været med i flere lange udbrud.

I 2012 vandt Chris Anker Sørensen den samlede pris som den mest angrebsivrige ryttere i Tour de France det år.