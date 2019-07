Forestil dig, at du hver aften får en tallerken med lige præcis den mængde mad, du skal spise. Hverken mere eller mindre.

Sådan et koncept har Team Sunweb, der måler, præcis hvor meget en rytter har forbrændt, og derfra regner ud, hvor meget og hvad han må spise.

B.T. har spurgt holdets sportsdirektør, Aike Visbeek, hvorfor de arbejder med 'personal plates'.

»Du kan spise for meget, du kan spise for lidt, og du kan spise de forkerte ting. Det er det, vi prøver at justere, så vi giver rytterne den rette mængde mad og holder vægten stabil, samtidig med at de har nok energi.«

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Der er i feltet en tendens til, at ryttere under Grand Tours enten spiser for meget eller for lidt, og det prøver Team Sunweb at gøre noget ved.

Men selv om Team Sunweb, som det eneste hold, arbejder med konceptet, er det under årets Tour de France kun den hollandske rytter Wilco Kelderman, der følger det.

Det er nemlig et program, der kræver træning og tilvænning.

»Det er ikke let, at nogen skal bestemme, hvad du spiser, og hvor meget du spiser. Det kræver øvelse, så vi har skåret det ned til dem, der er erfaring med det, og så vores bjergryttere,« forklarer Visbeek.

Søren Kragh Andersen følger ikke holdets koncept 'personal plates' under Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Det betyder også, at danske Søren Kragh Andersen ikke følger konceptet 'personal plates'.

»Du skal slå hjernen lidt fra. Du kan ikke bare lige spise, hvad du har lyst til, hver dag. For mig var det for mentalt krævende. Jeg kan godt lide min frihed ved middagsbordet,« forklarer han.

Og selv om Team Sunweb erkender, at det kun foregår sådan, fordi vi har med professionelle sportsfolk at gøre, forsikrer de, at ingen går rigtig sultne i seng.

»Det er ikke sådan, at vi sulter vores ryttere overhovedet. Det handler bare om, at vi regner ud, hvad de forbrænder, og giver dem en tallerken, der passer nøjagtigt, i forhold til hvad de skal indtage,« siger sportsdirektøren og fortsætter:

»Dem, der er vant til det, kan faktisk rigtig godt lide det. Det tager meget stress og energi fra dem, fordi de ikke skal bekymre sig om, hvorvidt de spiser for meget eller for lidt.«