Følger man den danske cykelrytter Magnus Cort på Instagram ved man, at han har noget helt særligt kørende på sin profil.

Tidligere ville han knap nok røre de sociale medier, og han bukkede heller ikke under, da Astana pressede på, for at han og andre skulle blive mere aktive på særligt Instagram.

Men det var kun lige indtil, at han kom på en helt særlig idé i efteråret sidste år, som han trofast har kørt videre på - han anmelder hotelværelser.

»Der er nok af de der “perfekte” billeder fra toppen af et bjerg og med filtre på. Det, synes jeg ikke, giver nogen noget. Men så fandt jeg på det her, hvor jeg kunne fortælle en del af tilværelsen, som man måske ikke ser så meget, helt råt, og hvor jeg også kunne være ærlig,« fortæller han.

Vis dette opslag på Instagram #roomsandratings at first glance nice and modern but way to small, no room for our suitcases. Also in the restaurant the tables and chairs are crammed together. Internet was also not working for streaming. And then a airport as neighbor.... 2 out of 7 stars #hotelreview #hotelroom #dauphine #astanaproteam #france #planenoise Et opslag delt af Magnus Cort (@magnuscort) den 13. Jun, 2019 kl. 11.28 PDT

Som cykelrytter får Cort da også besøgt sin del af hoteller og hotelværelser, og for danskeren er det rart endelig at have noget, hvor han faktisk godt må sige, når noget ikke er, som det skal være.

»Det er også et problem, at vi jo stort set er sponsoreret af alt omkring os, og derfor har vi ikke lov til at sige, at noget er dårligt. Men lige med hotelværelserne er der rimelig frit lejde,« siger han.

Astana-danskeren, der for alvor kom på danskernes læber efter en etapesejr i sidste års udgave af Tour de France, regner da også med, at han skal fortsætte med anmeldelserne under verdens største cykelløb.

»Det skal jeg. Det håber jeg, at jeg har kræfter til. Og min værelseskammerat har været med på nogle af billederne tidligere, og han plejer at være klar på det.«

Magnus Cort vandt sidste år 15. etape af Tour de France og er den seneste dansker, der er kørt først over stregen i det franske cykelløb. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Magnus Cort vandt sidste år 15. etape af Tour de France og er den seneste dansker, der er kørt først over stregen i det franske cykelløb. Foto: Claus Bonnerup

Magnus Cort fortæller også, at reaktionerne på anmeldelserne er gode.

»Jeg ser tit i kommentarerne, at folk synes, at det er godt, og at jeg skal blive ved. Men alligevel når jeg så engang imellem ligger et cykelrelateret billede op, så får det flere likes,« fortæller han med et stort smil.

26-årige Magnus Cort er i år udset til at være en af Jakob Fuglsangs hjælperyttere, når Astana-mandskabet skal forsøge at hjælpe det danske Tour-håb til en topplacering i klassementet.

Husk, at du på bt.dk kan følge med, når Jakob Fuglsang hverdag efter etapen skriver en klumme.